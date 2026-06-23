Video Remus Pricopie invită partidele la discuții: „Îi chem eu la SNSPA”. Ce îi reproșează lui George Simion

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a afirmat la „Interviurile Adevărul” că reprezentanții partidelor din fosta coaliție ar trebui să discute despre o soluție la criza politică declanșată în luna mai. Totodată, acesta l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că a făcut „circ” în timpul ședinței care a avut loc luni în Parlament.

„Stați fraților la masă și discutați (...) Îi chem eu la SNSPA, le garantez că le dăm și Coca-Cola și apă, comand eu pizza, dar stați un pic, așezați-vă. Nu vor la SNSPA, mergem în Cișmigiu, dar întâlniți-vă. Să terminăm cu această abordare enigmatică, s-au întâlnit, nu s-au întâlnit, care e problema să spui „da, am avut șapte discuții””, a afirmat rectorul SNSPA.

El l-a acuzat totodată pe George Simion că, deși a fost vizibil, „a făcut circ”. „Atrage atenția, dar nu transmite un semnal de seriozitate. O abordare neserioasă”, a adăugat acesta.

Afirmațiile vin după ce luni seară, 22 iunie, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru” și 23 au votat „Contra”. Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

Remus Pricopie făcuse, la sfârșitul săptămânii trecute, un apel public pentru un armistițiu politic, afirmând că președintele Nicușor Dan ar trebui, în baza atribuțiilor sale constituționale, să convoace partidele parlamentare pentru reluarea dialogului.