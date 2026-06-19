Remus Pricopie: „România are nevoie de un armistițiu politic”. Soluția propusă de rectorul SNSPA

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a făcut, vineri, un apel public pentru un armistițiu politic, afirmând că președintele Nicușor Dan ar trebui, în baza atribuțiilor sale constituționale, să convoace partidele parlamentare pentru reluarea dialogului.

„Escaladarea conflictelor în politică nu conduce niciodată spre un rezultat decent, ci spre haos politic, social și economic. Adică exact ceea ce Rusia încearcă de ani de zile să obțină în România prin războiul său hibrid: neîncredere, dezbinare și slăbirea instituțiilor democratice”, afirmă Pricopie într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El susține, totodată, că președintele Nicușor Dan ar trebui, în baza atribuțiilor sale constituționale, să convoace partidele parlamentare pentru reluarea dialogului politic.

„Sunt convins că astăzi partidele care au format fosta coaliție de guvernare au o disponibilitate mult mai mare de a găsi o soluție decât aveau în urmă cu doar câteva zile”, a mai scris Pricopie.

În opinia sa, noul Guvern nu trebuie să poarte, nici direct, nici indirect, „ștampila «Garantat AUR»”.

Armistițiul propus de Remus Pricopie

Rectorul SNSPA susține că „România are nevoie de un armistițiu politic”. Acest armistițiu ar putea avea patru pași simpli, primul fiind retragerea candidaturii lui Adrian Veștea.

Pasul numărul doi, spune Pricopie, ar fi relansarea, de către președinte, a consultărilor cu partidele parlamentare.

Apoi, ar urma identificarea, la nivelul partidelor care au format fosta coaliție de guvernare, a unei formule de tranziție – un guvern cu mandat limitat până la 15 februarie 2027, care să gestioneze agenda complicată a următoarelor luni.

Ultimul pas ar fi reprezentat de un acord de stabilitate între aceste partide, astfel încât instituțiile statului să poată funcționa normal, iar prioritățile economice, sociale și de securitate să fie gestionate responsabil.

„Până la 15 februarie 2027 va exista suficient timp pentru ca partidele să decidă, prin dialog și negociere, ce formulă politică poate asigura guvernarea României după această perioadă. Repet: politica este arta compromisului, nu arta încăpățânării”, a conchis Remus Pricopie.

Context politic

De când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, scena politică este dominată de negocieri, calcule și scenarii privind șansele viitorului Executiv de a obține votul de încredere al Parlamentului.

Dincolo de declarațiile politice și schimburile de replici dintre liderii partidelor, formarea Guvernului Veștea s-a lovit de cea mai simplă problemă: lipsa unei majorități parlamentare certe. Cum voturile necesare pentru învestire nu sunt încă asigurate, premierul desemnat a fost nevoit să amâne prezentarea Cabinetului în Parlament pentru săptămâna viitoare.

În timp ce Sorin Grindeanu a respins informațiile potrivit cărora ar exista parlamentari care nu ar susține viitorul guvern, USR și UDMR au transmis că nu vor susține Guvernul Veștea. De asemenea, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a declarat miercuri seară că partidul nu va vota învestirea Guvernului Veștea și că prima opțiune a AUR rămâne organizarea de alegeri anticipate. Cu toate acestea, parlamentarul Mohammad Murad a exprimat rezerve față de poziția partidului.

La rândul său, Partidul Național Liberal este divizat între actuala conducere, care îl susține pe Ilie Bolojan, și o altă tabără care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea.