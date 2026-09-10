Pricopie propune un Guvern tehnocrat susținut de PSD și PNL. De ce exclude o alianță cu AUR: „Nu are capacitatea de a scoate România din criză”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că formarea unui nou guvern depinde de ajungerea la un acord între PSD și PNL. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta avertizează că România a pierdut deja patru luni în negocieri și că perioada de incertitudine s-ar putea prelungi cu încă „câteva săptămâni”.

Remus Pricopie, despre negocierile pentru noul guvern Foto: Adevarul

„Fără un acord între PSD și PNL nu va exista un nou guvern”, a scris Remus Pricopie, care consideră că scenariul unui guvern PSD-AUR, indiferent dacă această colaborare ar fi directă sau indirectă, nu este unul realist.

„PSD-AUR nu există și nu va exista, nici direct, nici indirect. AUR nu are nici interesul, nici capacitatea de a scoate România din criză. Strategia acestui partid se bazează pe criză, conflict, nemulțumire”, susține rectorul SNSPA.

Pricopie consideră că nici pentru PSD o eventuală colaborare cu AUR nu ar fi ușor de justificat în fața propriului electorat sau în raport cu familia social-democrată europeană.

„PSD nu ar putea justifica în fața propriilor alegători, dar nici în fața familiei social-democrate europene, o asemenea colaborare”, afirmă acesta.

În opinia sa, soluția nu trebuie neapărat să fie un guvern PSD-PNL în sensul unei alianțe politice clasice, ci un acord între partide care să permită instalarea unui Executiv cu o puternică componentă tehnocrată.

„Nu spun că trebuie să avem neapărat un guvern PSD-PNL. Spun că trebuie să existe un acord între aceste două partide pentru susținerea unui Executiv, probabil puternic tehnocratizat”, explică Remus Pricopie.

Acesta atrage atenția și asupra timpului deja pierdut în negocieri. „Au trecut deja patru luni pe care le-am pierdut și este posibil să mai pierdem câteva săptămâni până când se va ajunge la un acord rațional”, a scris rectorul SNSPA.

În scenariul prezentat de Pricopie, dacă PSD și PNL ajung la o înțelegere, UDMR ar putea intra în formula de guvernare, iar USR ar putea susține, la rândul său, noul Executiv.

„Dacă PSD și PNL se înțeleg, UDMR va veni alături, iar USR ar putea, de asemenea, să susțină noul guvern”, susține acesta.

La finalul mesajului, Remus Pricopie spune că încă speră într-o soluție politică, chiar dacă admite că această poziție ar putea părea excesiv de optimistă.

„Sper – cu riscul de a fi considerat ultimul optimist al politicii de pe Dâmbovița – că, în cele din urmă, bunul-simț și rațiunea vor învinge”, a încheiat rectorul SNSPA.