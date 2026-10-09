Când depune Niculescu lista de miniștri în Parlament. „Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, hibrid, politic. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, vineri seară, că negocierile pentru formarea viitorului Executiv continuă și că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista cu membrii Cabinetului.

Luca Niculescu, premierul desemnat Foto: Facebook Luca Niculescu

Invitat în emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, Niculescu a afirmat că discuțiile purtate până acum cu partidele parlamentare au fost constructive și că procesul se desfășoară conform calendarului stabilit.

Premierul interimar a precizat că negocierile vor continua la începutul săptămânii viitoare și că „cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri”, vor fi trase concluziile finale.

Referindu-se la dialogul cu formațiunile politice, Luca Niculescu a apreciat că actualele consultări reprezintă „un bun început al procesului” și a subliniat că își păstrează optimismul în privința formării noului guvern.

În ceea ce privește formula viitorului Executiv, premierul desemnat a declarat că nu a fost luată încă o decizie. „Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic”, a spus acesta, adăugând că obiectivul său este construirea unei majorități parlamentare solide care să poată susține reformele asumate.

„Îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să ducă la capăt cu bine programul”, a afirmat Niculescu.

„Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern”

Potrivit lui Luca Niculescu, deși există diferențe de opinie privind tipul de guvern care ar trebui format, în cadrul consultărilor a remarcat deschiderea de a vota un guvern și disponibilitatea partidelor de a contribui la depășirea crizei politice.

„Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale”, a afirmat premierul desemnat, subliniind că „nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern”.

Niculescu a precizat că, deși unele partide susțin ideea organizării de alegeri anticipate, interlocutorii săi sunt conștienți de necesitatea depășirii rapide a actualului impas politic:

„Sunt unele partide care vor să iasă în anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”.

Premierul desemnat a adăugat că discuțiile purtate până acum au vizat atât structura viitorului Cabinet, cât și obiectivele programului de guvernare.

„A fost o întâlnire foarte bună în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare”, a mai spus Luca Niculescu.

Amintim că Luca Niculescu a transmis, joi, după consultările cu liderii PSD, PNL și UDMR, că discuțiile au vizat principalele direcții ale viitorului program de guvernare. Premierul desemnat a precizat, totodată, că luni urmează să aibă discuții cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

Niculescu: „Am totală libertate” în negocierile pentru formarea Guvernului. Când ar putea interveni Nicușor Dan

Premierul desemnat a afirmat, în emisiune, și că beneficiază de „totală libertate” în negocierile pe care le poartă cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Executiv și a lăsat deschisă posibilitatea unei implicări a președintelui Nicușor Dan, dacă situația o va impune.

„Domnul președinte mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat (...). În clipa de față, am totală libertate și cred că o voi păstra până la final. (...) Zilele vor arăta dacă mai este nevoie și de intervenția domniei sale”, a declarat premierul desemnat când a fost chestionat pe această temă.

Luca Niculescu a însistat însă:

„Eu sunt prim-ministru desemnat, eu sunt cel care se ocupă de discuțiile cu partidele”.