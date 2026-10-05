Luca Niculescu, după desemnarea sa ca premier: „Avem nevoie de punți, nu de ziduri. Nu pot promite miracole”

Premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat luni seară, după nominalizarea sa de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, că principala sa prioritate este formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern „profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică” a României.

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„Îi mulțumesc președintelui României, dl. Nicușor Dan, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o prin nominalizarea pentru funcția de prim-ministru. Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care este, la rândul său, dificil”, a scris, pe Facebook, Luca Niculescu, după ce, anterior, i-a mulțumit și verbal președintelui.

Referindu-se la negocierile pentru formarea viitorului Executiv, Luca Niculescu a precizat că va începe consultări cu partidele parlamentare.

„Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care vrem să le punem în practică.

Nu pot promite miracole. Pot însă promite seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățenii săi, pentru toți românii”, a declarat premierul desemnat.

În mesajul său, Luca Niculescu a făcut referire și la contextul de securitate regională.

„Un stat mai puternic înseamnă și un stat bine protejat. Iar în contextul unui război la graniță, avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.

Dar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii”.

Premierul desemnat a pledat pentru o perioadă de stabilitate politică și cooperare între partide, invocând drept exemplu colaborarea instituțională care a făcut posibil avansul României în procesul de aderare la OCDE.

„Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție. Și am încredere că o putem avea. Pentru că există chiar un exemplu recent care arată că, atunci când dorim ceva cu adevărat, putem reuși.

În ultimii ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru un obiectiv comun: aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și Uniunea Europeană.

Astăzi, România este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat practic evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație care este clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii și apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare: interesul României”, a explicat în aceeași postare.

În final, Luca Niculescu a lansat un apel la depășirea diviziunilor politice și la construirea de consens

„Există o vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem, pentru o vreme, ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Este momentul să construim”.