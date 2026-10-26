Premierul Luca Niculescu se întâlneşte luni cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu se întâlnește, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul BNR și va avea o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palatul Victoria. Premierul afirma imediat după votul de investitură din Parlamentul că adoptarea bugetului pe 2027 în zona de prioritate.

Luca Niculescu, primul ministru al României Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Luca Niculescu urmează să se întâlnească, de la ora 11:00, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul BNR.

La ora 14:00, şeful Executivului va avea o întrevedere cu reprezentanţii mediului de afaceri, la Palatul Victoria, potrivit News.

Prim-ministrul Luca Niculescu le-a cerut vineri ministerelor implicate accelerarea eforturilor pentru efectuarea ultimelor plăți aferente PNRR, accentul pus asupra evaluării cererilor de plată numărul 5 și 6, stabilirii măsurilor pentru accelerarea evaluării acestora, precum și remedierii problemelor tehnice și legislative identificate în relația cu Comisia Europeană.

Premierul a nevoie că economia României are vitală de bani europeni și trebuie să închidem rapid procedurile de absorbție a fondurilor PNRR.

Luca Niculescu anunța, după preluarea mandatului , că a stabilit din start trei priorități majore pentru perioada imediat următoare: „Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână sau echipă opera dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene și a debloca milioane de euro din ultimele două cereri de plată, accelerarea absorbției și din Politica de Coeziune Financiară2, 2202002, 2202002 2002 miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu” .

Niculescu declara, imediat după învestirea guvernului, că „bugetul pentru anul viitor este obligatoriu și toate părțile înțeleg acest lucru”.

„Cred că dintre motivele pentru această criză a luat sfârșitul și că apărea iminența foarte mari, mari în economie. Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu-mi fac nici măcar îngrijirea în grija bugetului va fi adoptat, dar este o problemă majoră a acestui lucru și a cred că toate părțile responsabile să se binevoiască atunci când vor avea probleme foarte atent în acest lucru .