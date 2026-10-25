Ministrul Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor și impozitelor în 2027: „Decizia politică e în Guvern și Parlament”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude posibilitatea unor majorări de taxe și impozite în 2027, deși susține că nu își dorește introducerea unor noi obligații fiscale. Oficialul a afirmat că măsurile fiscale trebuie analizate în funcție de resursele disponibile și de necesitatea unui buget sustenabil.

Alexandru Nazare. Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

Întrebat dacă poate garanta că taxele nu vor crește de anul viitor, Alexandru Nazare a explicat că decizia finală aparține Guvernului și Parlamentului.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”, a declarat ministrul într-un interviu acordat Digi24.

Acesta a avertizat că depășirea țintelor fiscal-bugetare anunțate de autorități are consecințe asupra finanțelor publice, prin creșterea costurilor de împrumut ale statului.

România ar putea plăti peste 70 de miliarde de lei dobânzi în 2027

Alexandru Nazare a atras atenția asupra sumelor tot mai mari pe care România trebuie să le achite pentru dobânzile aferente datoriei publice. Potrivit ministrului, acestea ar putea depăși 70 de miliarde de lei anul viitor, față de peste 60 de miliarde de lei în acest an.

„Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii și nepoții noștri”, a subliniat oficialul.

Ministrul a mai spus că România nu își permite să prezinte un buget lipsit de credibilitate, în condițiile în care în primăvară este așteptată evaluarea agenției de rating Fitch.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a afirmat Nazare.

Impozitele pe proprietăți nu vor fi calculate la valoarea de piață în 2027

În același interviu, ministrul Finanțelor a precizat că autoritățile nu intenționează să aplice, în 2027, sistemul de impozitare a proprietăților la valoarea de piață.

„Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate la valoarea de piață”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, sistemul fusese prevăzut printr-o ordonanță adoptată în 2022, însă Guvernul a eliminat respectivul jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a evita costuri la finalul anului. Ministrul a precizat că, anul viitor, impozitarea proprietăților nu va folosi acest mecanism.

Declarațiile vin după ce și premierul Luca Niculescu a afirmat că o eventuală decizie privind introducerea unor noi taxe va depinde de evoluția datelor fiscal-bugetare până la finalul anului.

„Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a declarat premierul.