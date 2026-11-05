 Bugetul pentru 2027, sub reguli mai stricte: statul nu va mai putea cheltui peste posibilități | adevarul.ro
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Bugetul pentru 2027, sub reguli mai stricte: statul nu va mai putea cheltui peste posibilități

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Guvernul a început joi, 5 noiembrie, discuțiile privind elaborarea bugetului de stat pentru 2027, într-un context marcat de necesitatea reducerii deficitului bugetar.

Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Foto: Inquam Photos

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat termene stricte pentru ministere și o analiză a proiectelor care nu vor mai beneficia de finanțare anul viitor.

Ministrul Finanțelor a prezentat în ședința de Guvern stadiul pregătirii bugetului pentru 2027, care va fi elaborat prin intermediul platformei informatice eBuget NG, dezvoltată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), scrie Mediafax.

Potrivit lui Alexandru Nazare, până la 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat transmiseseră propunerile privind limitele de cheltuieli.

Informațiile referitoare la investiții, fonduri europene, salarii și programe bugetare sunt însă încă în curs de completare.

Instituțiile care nu și-au transmis propunerile trebuie să facă acest lucru până luni, 9 noiembrie. Un al doilea termen, stabilit pentru miercuri, 11 noiembrie, vizează verificarea și completarea tuturor datelor necesare.

Unele proiecte și programe nu vor mai primi finanțare din 2027

O componentă importantă a pregătirii bugetului o reprezintă identificarea proiectelor și programelor care nu vor mai fi finanțate începând de anul viitor.

Ministrul Finanțelor a precizat că aceste situații trebuie clarificate de fiecare instituție împreună cu reprezentanții ministerului.

Noua platformă eBuget NG va permite analizarea solicitărilor de fonduri, a justificărilor prezentate de instituții și a costurilor necesare pentru continuarea investițiilor.

Alexandru Nazare a subliniat că sumele solicitate de ministere nu reprezintă automat finanțări aprobate.

Limitele finale de cheltuieli vor fi propuse în funcție de datele colectate și de estimările privind veniturile statului, urmând să fie aprobate de Guvern.

Reducerea deficitului, esențială pentru ratingul României

Ministrul a atras atenția că modul în care va fi construit bugetul pentru 2027 va conta inclusiv în evaluările agențiilor internaționale de rating, programate la începutul anului viitor.

Potrivit acestuia, respectarea angajamentelor fiscale și rezultatele execuției bugetare din 2026 ar putea crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei ratingului de țară, de la negativă la stabilă.

Nazare a avertizat însă că o asemenea evoluție nu este garantată și depinde de rezultatele concrete ale politicilor bugetare.

Reducerea deficitului ar putea contribui, în opinia ministrului, și la diminuarea presiunii asupra costurilor de finanțare, oferind companiilor mai mult spațiu pentru investiții.

Fondurile europene și investițiile private, priorități pentru anul viitor

În condițiile încheierii PNRR în 2027, potrivit calendarului invocat de ministru, autoritățile trebuie să acorde o atenție sporită utilizării eficiente a celorlalte fonduri europene disponibile.

Alexandru Nazare consideră că bugetul trebuie fundamentat pe venituri care pot fi colectate în mod sustenabil, fără asumarea unor cheltuieli care depășesc posibilitățile reale de finanțare.

„Responsabilitatea perioadei următoare este să construim un buget credibil, care poate fi executat, care susține investițiile și care întărește încrederea în economia României”, a transmis ministrul Finanțelor, într-un mesaj publicat joi pe Facebook.

Deocamdată, nu au fost anunțate sumele care vor reveni ministerelor și nici lista proiectelor ce ar putea pierde finanțarea. Acestea urmează să fie stabilite în etapele următoare ale elaborării bugetului.

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