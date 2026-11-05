România pune banii pe masă. Cine pune garanția? (reprezentantul Pentagonului la București)

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Elbridge Colby nu a venit la București doar pentru o fotografie la Cotroceni. Oficialul care coordonează politica de apărare a Pentagonului a venit într-un moment în care Washingtonul își reconsideră prezența militară în Europa, iar România încearcă să convingă administrația americană că sudul flancului estic merită consolidat.

Miercuri, 4 noiembrie, Colby a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu oficiali români despre securitatea Mării Negre, contribuția Bucureștiului la apărarea aliată și viitorul prezenței militare americane. Mesajul public al președintelui a fost limpede: România dorește o implicare economică și militară americană mai puternică într-o regiune în care amenințările se înmulțesc.

În spatele formulelor diplomatice se află însă o negociere foarte concretă. Potrivit informațiilor publicate de presa românescă, care citează o sursă din Administrația Prezidențială, Bucureștiul s-a oferit să suporte mai multe costuri legate de găzduirea militarilor americani, inclusiv cheltuieli suplimentare pentru combustibil și condiții logistice mai bune. Suma nu a fost făcută publică, dar sursa citată a descris efortul drept sustenabil.

România a pus, așadar, o ofertă pe masă. Răspunsul politic urmează să vină de la Washington. Potrivit relatărilor despre vizită, decizia privind viitoarea configurație a forțelor americane în Europa este așteptată în decembrie. Acesta este calendarul comunicat public, nu o garanție că toate detaliile vor fi stabilite și anunțate atunci.

În opinia mea, aici începe adevărata discuție: ce poate obține România în schimbul unei contribuții mai mari și cât de durabil va fi angajamentul american?

Colby vine cu o viziune pe care a explicat-o deja europenilor

Colby este unul dintre cei mai influenți strategi ai administrației Trump. Funcția sa de subsecretar pentru politica de apărare îi permite să participe direct la elaborarea opțiunilor privind distribuirea forțelor și prioritățile militare americane.

Viziunea pe care o promovează pornește de la o alegere strategică: Statele Unite trebuie să-și păstreze resurse suficiente pentru competiția cu China, iar europenii trebuie să preia o parte mult mai mare din apărarea convențională a continentului. Formula „NATO 3.0” exprimă această schimbare de responsabilități. În februarie, la Bruxelles, Colby pleda pentru o Alianță construită mai mult pe parteneriat și mai puțin pe dependența europenilor de America.

Pentru Washington, raționamentul are o logică: resursele militare sunt limitate, iar aliații europeni au capacitatea economică de a face mai mult. Pentru România, întrebarea este ce se întâmplă până când această capacitate economică se transformă în unități pregătite, muniție disponibilă și sisteme de apărare funcționale.

O fabrică anunțată nu produce imediat rachete. Un contract semnat nu apără, în aceeași zi, un port sau o centrală. Iar o brigadă retrasă poate lăsa un gol înainte ca înlocuitorul european să fie pregătit.

Aceasta este problema tranziției pe care Bucureștiul trebuie să o explice și să o negocieze.

Pe unde a mai fost și ce a discutat

Vizita din România face parte dintr-un proces mai lung de consultare a aliaților și a comandamentelor militare. Deplasările anterioare nu trebuie confundate cu etapele aceluiași turneu din noiembrie, dar ele arată cum s-a construit discuția despre noua postură americană.

În februarie 2026, Pentagonul a anunțat deplasarea lui Colby la Bruxelles, pentru reuniunea miniștrilor apărării din NATO, și apoi la München, pentru Conferința de Securitate. Era cadrul în care Washingtonul își prezenta aliaților concepția despre împărțirea responsabilităților și viitorul relației transatlantice.

În august, consultările au coborât spre nivelul planificării militare. Itinerarul anunțat cuprindea Germania, pentru discuții la Comandamentul European al SUA, apoi Mons, în Belgia, la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, și Bruxelles, pentru întâlniri la sediul NATO. Această succesiune contează: revizuirea prezenței americane trebuie verificată atât politic, cât și în raport cu planurile și nevoile comandamentelor.

La Bruxelles, pe 27 august, Colby s-a întâlnit și cu secretarul de stat polonez pentru apărare, Paweł Zalewski. Comunicatul oficial al Varșoviei menționează războiul din Ucraina, posibilele acțiuni ale Rusiei, aplicarea conceptului NATO 3.0 și prezența americană în Europa, în special în Polonia. Au fost discutate inclusiv perspectivele extinderii prezenței permanente americane și producția și mentenanța rachetelor PAC-3 pentru sistemele Patriot în unele state europene, potențial și în Polonia. Acest ultim punct este esențial.

Polonezii negociază trupe, dar negociază și capacitatea de a produce, întreține și susține echipamentele de care depinde apărarea lor. Prezența militară și cooperarea industrială sunt tratate ca părți ale aceleiași relații strategice.

La începutul lui octombrie, Euronews relata despre o reuniune în Polonia, în formatul numit „Grupul Bergen”, care reunea Statele Unite cu reprezentanți ai Suediei, Finlandei, Poloniei, Germaniei și Țărilor de Jos. Discuțiile priveau capabilitățile de apărare și viitorul Alianței în condițiile unei responsabilități europene mai mari. Absența Franței, Marii Britanii și statelor baltice a provocat îngrijorări privind riscul apariției unor cercuri diferite de influență în interiorul NATO.

Pentru București, lecția este că revizuirea americană se discută în mai multe formate. România trebuie să fie prezentă acolo unde se stabilesc prioritățile militare și industriale, cu propuneri care pot fi puse în aplicare.

Unde merge după București?

Următoarea destinație a lui Colby este Polonia. Cele două țări reprezintă repere majore ale flancului estic, dar vin la negociere cu poziții, capacități și nevoi diferite.

În cazul Poloniei, discuțiile anterioare confirmate arată preocuparea pentru consolidarea prezenței americane, apărarea antiaeriană și cooperarea industrială. Acestea oferă contextul vizitei, însă agenda completă a noii opriri nu trebuie presupusă înainte de publicarea ei.

În informațiile publice consultate nu apare un itinerar complet al deplasărilor care ar urma după etapa poloneză. Lituania îl invitase anterior pe Colby să viziteze regiunea și să vadă situația de securitate, potrivit Euronews, dar o invitație nu înseamnă o vizită confirmată.

Ce a pus România în discuție?

La București, oferta financiară a fost însoțită de argumente militare.

Potrivit comunicatului Ministerului Apărării, discuțiile dintre Colby și ministrul Radu Oprea au inclus securitatea Mării Negre, întărirea descurajării pe flancul estic, modernizarea Armatei Române și îmbunătățirea infrastructurii pentru găzduirea forțelor americane. Au fost abordate apărarea antiaeriană și antirachetă, combaterea dronelor și protecția infrastructurii critice. Partea română a exprimat și interesul pentru proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic împreună cu Statele Unite.

Aceste teme dau substanță negocierii. România trebuie să arate ce poate oferi operațional: acces, infrastructură, sprijin, posibilități de întărire rapidă și o armată proprie capabilă să acționeze alături de aliați.

Mihail Kogălniceanu contează prin ceea ce permite militar, iar investițiile făcute acolo trebuie explicate în acești termeni. La fel, protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră și apărarea spațiului aerian sunt probleme concrete, care cer capabilități concrete.

În opinia mea, oferta financiară este justificată dacă face parte dintr-un asemenea pachet. Valoarea ei trebuie măsurată prin efectul asupra securității României.

Câți militari și ce echipamente pot fi susținute? Ce misiuni vor îndeplini? Ce stocuri sunt disponibile? Cât de repede pot veni întăriri? Ce obligații își asumă fiecare parte?

Aceste întrebări trebuie să însoțească orice discuție despre costuri.

Modelul polonez cere mai mult decât bani

Bucureștiul încearcă o formulă descrisă în presă drept „modelul polonez”: contribuții mai mari ale statului gazdă pentru susținerea prezenței americane. România urmărește menținerea efectivelor existente și explorează inclusiv posibilitatea suplimentării lor, oferind facilități logistice și investiții în infrastructură.

Este direcția pe care am susținut-o și eu în comentariile mele de-a lungul timpului și odată cu apartiția conceptului NATO 3.0: România trebuie să vină cu o ofertă proprie, credibilă și argumentată.

Dar modelul polonez nu se reduce la plata combustibilului. Forța lui stă în continuitatea investițiilor, în capacitatea militară națională și în urmărirea consecventă a unor obiective strategice.

Contribuția financiară poate elimina un obstacol. Utilitatea militară și încrederea politică pot susține o decizie pe termen lung.

De aceea, România trebuie să negocieze în paralel prezența americană și întărirea propriei armate. Proiectele de producție, reparații și mentenanță pot păstra în țară competențe de care vom avea nevoie indiferent de numărul militarilor americani staționați aici.

Rusia și diferența de perspectivă dintre Washington și flancul estic

Vizita a avut loc și pe fondul relatării Reuters potrivit căreia oficiali ai Pentagonului, între care Colby, au cerut unor aliați să-și modereze discursul public despre Rusia. Informația se bazează pe surse familiarizate cu discuțiile, iar Pentagonul a refuzat să comenteze.

Pentru statele de pe flancul estic, o asemenea solicitare este sensibilă. Ele trăiesc efectele războiului în vecinătate și trebuie să explice propriilor cetățeni de ce cheltuielile de apărare cresc.

Washingtonul poate urmări păstrarea spațiului diplomatic. Bucureștiul trebuie să prezinte riscurile pe care le vede și măsurile necesare pentru a le gestiona.

Prudența în exprimare poate fi utilă. Evaluarea amenințării trebuie însă să rămână exactă. Credibilitatea unei alianțe depinde și de capacitatea membrilor ei de a discuta deschis atunci când percep diferit urgența unui pericol.

Ce poate aduce decembrie?

Presa relatează că raportul lui Colby către Pete Hegseth trebuie să prezinte mai multe opțiuni pentru viitoarea prezență americană în Europa. Conținutul lor nu este public. Prin urmare, scenariile pentru România sunt ipoteze de analiză, nu variante oficiale pe care le cunoaștem.

O primă posibilitate este menținerea unei prezențe apropiate de nivelul actual, cu o contribuție românească mai mare. Ar oferi continuitate, dar valoarea militară ar depinde de structura forțelor și de misiuni.

O a doua este consolidarea prezenței americane, prin efective, echipamente, stocuri sau alte capabilități. Bucureștiul ar avea nevoie să demonstreze că această opțiune servește planificării regionale a SUA și NATO și poate fi susținută pe termen lung.

O a treia este o nouă reducere, însoțită de transferarea unor responsabilități către forțele române și aliații europeni. În acest caz, prioritatea ar deveni acoperirea lipsurilor: cine preia misiunile, cu ce mijloace și până la ce termen?

Mai există riscul ca deciziile militare să fie influențate de negocieri politice mai largi privind securitatea europeană. Acest risc trebuie urmărit, dar informațiile consultate nu permit concluzia că prezența americană din România a fost deja oferită ca monedă de schimb într-o negociere cu Moscova.

Bucureștiul trebuie să pregătească răspunsuri pentru toate aceste posibilități, fără să confunde scenariul preferat cu o promisiune primită.

Oferta de la Cotroceni este un pas rațional. Ea arată disponibilitatea României de a contribui mai mult într-un moment în care Statele Unite cer acest lucru tuturor aliaților europeni.

Dar plata unor costuri nu încheie negocierea. Urmează partea decisivă: definirea angajamentului militar, a duratei sale și a modului în care funcționează într-o criză.

România are nevoie de prezența americană și trebuie să lucreze pentru a o consolida. În același timp, fiecare an câștigat prin această prezență trebuie folosit pentru întărirea propriei capacități de apărare.

În decembrie vom vedea ce opțiune alege Washingtonul. Ceea ce ține de București trebuie făcut înainte: o ofertă clară, finanțare credibilă și cerințe militare bine argumentate. Banii pot susține o prezență. Garanția se construiește prin angajamente care rezistă atunci când sunt puse la încercare.