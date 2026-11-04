Siegfried Mureșan comentează rezultatele alegerilor din SUA: România trebuie să coopereze cu noua majoritate democrată din Congres

România trebuie să colaboreze atât cu administrația Donald Trump, cât și cu noua majoritate democrată din Congresul Statelor Unite, afirmă eurodeputatul PPE/PNL Siegfried Mureșan.

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Într-o postare pe Facebook despre implicațiile alegerilor americane, acesta susține că parteneriatul cu Washingtonul trebuie consolidat dincolo de mandatul unui singur lider.

Potrivit lui Mureșan, democrații au câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului, un rezultat pe care îl descrie drept o înfrângere pentru republicani și pentru Donald Trump. Președintele rămâne în funcție, dar va trebui să negocieze cu majoritatea democrată pentru adoptarea legilor și a bugetului, arată eurodeputatul.

Mureșan explică importanța rezultatului pentru România prin rolul Congresului în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, dar și în controlul deciziilor administrației americane. Aceste decizii influențează direct securitatea României, subliniază el.

În opinia sa, noua majoritate poate contribui la menținerea prezenței militare americane pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, precum și la continuarea investițiilor comune în apărare. Obiectivul României trebuie să rămână un parteneriat puternic cu Statele Unite, pentru întărirea NATO și a securității la Marea Neagră.

În plan economic, eurodeputatul pledează pentru intensificarea comerțului și atragerea mai multor investiții americane în România, în special în energie, tehnologie și industria de apărare.

El consideră că democrația, libertatea, respectarea drepturilor omului și a statului de drept au asigurat rezistența în timp a parteneriatului transatlantic. Aceste valori trebuie să rămână în centrul relației dintre Europa și Statele Unite, ca bază a încrederii necesare apărării securității și prosperității comune, susține Mureșan.

Eurodeputatul cere ca politica externă a României să urmărească atât cooperarea cu administrația americană aflată în funcție până în 2029, cât și cu noua majoritate din Congres. El amintește că americanii își vor alege un nou președinte în 2028 și afirmă că Donald Trump nu mai poate candida. În viziunea sa, interesele României trebuie susținute indiferent de schimbările politice de la Washington.

Pentru Uniunea Europeană, rezultatul alegerilor poate aduce mai mult dialog și mai multă predictibilitate în relația transatlantică, apreciază Mureșan. El susține că Europa și Statele Unite trebuie să evite noi bariere comerciale, să investească împreună în domenii strategice și să sprijine Ucraina, pentru a apăra împreună pacea în regiune.

Mureșan estimează că rezultatul va influența și dezbaterea politică din România înaintea alegerilor din 2028. În opinia sa, partidelor pe care le califică drept antieuropene și proruse, între care AUR, le va fi mai greu să atace Uniunea Europeană și să pretindă, în același timp, că sunt prooccidentale.