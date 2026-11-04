 Siegfried Mureșan comentează rezultatele alegerilor din SUA: România trebuie să coopereze cu noua majoritate democrată din Congres | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Siegfried Mureșan comentează rezultatele alegerilor din SUA: România trebuie să coopereze cu noua majoritate democrată din Congres

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

România trebuie să colaboreze atât cu administrația Donald Trump, cât și cu noua majoritate democrată din Congresul Statelor Unite, afirmă eurodeputatul PPE/PNL Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan
Foto: Inquam / George Călin

Într-o postare pe Facebook despre implicațiile alegerilor americane, acesta susține că parteneriatul cu Washingtonul trebuie consolidat dincolo de mandatul unui singur lider.

Potrivit lui Mureșan, democrații au câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului, un rezultat pe care îl descrie drept o înfrângere pentru republicani și pentru Donald Trump. Președintele rămâne în funcție, dar va trebui să negocieze cu majoritatea democrată pentru adoptarea legilor și a bugetului, arată eurodeputatul.

Mureșan explică importanța rezultatului pentru România prin rolul Congresului în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, dar și în controlul deciziilor administrației americane. Aceste decizii influențează direct securitatea României, subliniază el.

În opinia sa, noua majoritate poate contribui la menținerea prezenței militare americane pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, precum și la continuarea investițiilor comune în apărare. Obiectivul României trebuie să rămână un parteneriat puternic cu Statele Unite, pentru întărirea NATO și a securității la Marea Neagră.

În plan economic, eurodeputatul pledează pentru intensificarea comerțului și atragerea mai multor investiții americane în România, în special în energie, tehnologie și industria de apărare.

El consideră că democrația, libertatea, respectarea drepturilor omului și a statului de drept au asigurat rezistența în timp a parteneriatului transatlantic. Aceste valori trebuie să rămână în centrul relației dintre Europa și Statele Unite, ca bază a încrederii necesare apărării securității și prosperității comune, susține Mureșan.

Eurodeputatul cere ca politica externă a României să urmărească atât cooperarea cu administrația americană aflată în funcție până în 2029, cât și cu noua majoritate din Congres. El amintește că americanii își vor alege un nou președinte în 2028 și afirmă că Donald Trump nu mai poate candida. În viziunea sa, interesele României trebuie susținute indiferent de schimbările politice de la Washington.

Pentru Uniunea Europeană, rezultatul alegerilor poate aduce mai mult dialog și mai multă predictibilitate în relația transatlantică, apreciază Mureșan. El susține că Europa și Statele Unite trebuie să evite noi bariere comerciale, să investească împreună în domenii strategice și să sprijine Ucraina, pentru a apăra împreună pacea în regiune.

Mureșan estimează că rezultatul va influența și dezbaterea politică din România înaintea alegerilor din 2028. În opinia sa, partidelor pe care le califică drept antieuropene și proruse, între care AUR, le va fi mai greu să atace Uniunea Europeană și să pretindă, în același timp, că sunt prooccidentale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
gandul.ro
image
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
mediafax.ro
image
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul de la seif, eu nu”
fanatik.ro
image
Pedepse reduse drastic pentru polițiștii torționari de la Secția 16. Judecător: „Pare că situația este un incident izolat în activitatea lor”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
digisport.ro
image
Ziua marilor schimbări pentru trei zodii. Dragostea, surprizele și deciziile importante le dau viața peste cap
click.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Un gigant american vrea să dea afară mii de angajaţi ca să reducă costurile
observatornews.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după plecarea de la club: „Asta am simțit”. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
O nouă jucătoare de top a României își ia ADIO de la tenis. Vrea să devină mamă
digisport.ro
image
Cea mai mare realizare a anului 2026 pentru Damian Drăghici! Surprizele pe care le pregătește artistul
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele declarații ale președintelui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul Congresului.
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează
click.ro
image
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”
click.ro
image
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Pompei părăsind orașul Brindisium
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată
image
Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp