Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele pentru formarea viitorului Guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile luni, 12 octombrie, pentru formarea viitorului Guvern. Până acum, acesta a discutat cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR.

Foto: GEORGE CALIN

Potrivit programului anunțat, prima întâlnire a lui Luca Niculescu este programată la ora 12.00, cu reprezentanții USR, la sediul partidului.

La ora 14.00, premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, iar de la ora 16.00 sunt programate discuții cu Grupul parlamentar PACE-Întâi România.

Ultima întâlnire a zilei va avea loc la ora 17.00, cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), din care face parte fostul premier Victor Ponta.

Celelalte întâlniri se vor desfășura la Palatul Parlamentului.

Luca Niculescu a discutat deja cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, însă negocierile nu au dus până acum la conturarea unei majorități parlamentare clare care să susțină viitorul Executiv.

Premierul desemnat intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Pentru învestirea Guvernului este necesară susținerea majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Întâlnirile premierului desemnat

ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR)

ora 14:00 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

ora 16:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România

ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România (UPR)