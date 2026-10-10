Christian Năsulea, profesor de economie mondială, a explicat, la „Interviurile Adevărul” de ce preşedintele Nicuşor Dan evită să-l desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, chiar dacă acesta ar putea aduna voturile necesare.

În contextul crizei politice prelungite și al riscului ca România să fie retrogradată la categoria „junk” oricând, nu orice nume propus pentru conducerea Guvernului ar fi primit bine de piețele financiare. Potrivit lui Christian Năsulea, profesor de economie mondială, Sorin Grindeanu se numără printre variantele care ridică semne de întrebare în rândul investitorilor, în special din cauza declarațiilor privind redeschiderea „robinetului” de cheltuieli.

Într-un moment în care România se află sub presiunea deficitului bugetar și trebuie să demonstreze că poate face reformele necesare, desemnarea unui premier care să inspire încredere creditorilor statului devine o miză majoră, avertizează Christian Năsulea. Iar atunci când o țară se află aproape de pragul retrogradării la categoria „junk”, alegerea șefului Guvernului poate fi influenţată de influența percepția piețelor financiare.

„Problema specifică țărilor care se află pe ultima treaptă înainte să fie retrogradate la junk este că nu poți să vii cu orice nume. Pentru că riști, în situația asta - până se lămuresc investitorii și piețele că prim-ministrul, orice nume ar avea acesta, are de gând într-adevăr să facă reformă - să sperii piețele și investitorii. Să te trezești că ești retrogradat, pur și simplu, pentru că ai venit cu un nume care nu punctează bine în momentul în care întrebi investitorii, creditorii statului, ce părere au despre persoana care urmează să se apuce de treabă și să facă reformă”, a explicat el la „Interviurile Adevarul” care este miza economică a desemnării unui premier în acest moment.

Expertul nu exclude, în principiu, posibilitatea unui premier de stânga. Problema, explică el, nu este reprezentată de poziţionare de stânga sau de dreapta, ci de promisiunile de măsuri ce ar putea presupune noi cheltuieli publice finanțate prin împrumuturi, într-un moment în care România trebuie să își țină sub control deficitul.

„Nu este exclusă varianta unui premier de stânga cu totul, dar sunt excluse câteva variante de premier din stânga românească, pur și simplu prin prisma declarațiilor pe care acești oameni politici de la stânga le-au făcut.

Și, iarăși, nici nu e nevoie să dăm nume, pentru că sunt destui care și-au asumat faptul că redeschid robinetul cu bani pe datorie. Or, asta este o chestiune despre care s-au exprimat foarte clar fondurile de investiții și agențiile de rating, spunându-ne că nu se poate, că nu e un lucru pe care România să-l poată face cu parametrii macroeconomici pe care îi are în acest moment”, a punctat acesta.

De ce Sorin Grindeanu nu „dă bine”

Cristian Năsulea la „Interviurile Adevarul” Foto: Adevărul

Christian Năsulea atrage atenția că promisiunile privind alocarea unor noi fonduri pentru primării sau pentru alte proiecte, în lipsa resurselor bugetare necesare, pot transmite un semnal negativ piețelor financiare. În opinia sa, România are nevoie de un premier care să poată convinge investitorii că viitorul Guvern va respecta angajamentele economice și va continua reformele.

Potrivit profesorului de economie mondială, evaluarea candidaților la funcția de premier nu se rezumă la notorietatea acestora sau la poziția pe care o ocupă în politica românească. Contează și modul în care investitorii interpretează activitatea, declarațiile și angajamentele lor economice.

SURSE Luca Niculescu, varianta lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. PSD, deschis să o susțină

Cristian Năsulea îl oferă drept exemplu pe Luca Niculescu, despre care spune că a fost primit bine de reprezentanții mediului investițional internațional. În cazul acestuia, experiența și declarațiile considerate compatibile cu așteptările creditorilor au contribuit la o evaluare favorabilă.

În schimb, Sorin Grindeanu, una dintre variantele vehiculate frecvent pentru funcția de premier, ar avea un profil mai puțin convingător pentru investitori. Năsulea susține că problema nu este neapărat apartenența acestuia la stânga politică, ci mai ales declarațiile privind reluarea cheltuielilor finanțate prin datorie.

„Sorin Grindeanu este o variantă care a apărut des și pe care am testat-o, pentru că era varianta evidentă, dacă încercam să mergem pe o altă variantă. Sorin Grindeanu nu testează bine”, a spus acesta.

Întrebat dacă acest rezultat are legătură cu orientarea politică a liderului PSD, expertul a explicat că factorul determinant îl reprezintă pozițiile asumate public în privința cheltuielilor statului, nu faptul că e de stânga.

„Este un om de stânga, dar a făcut niște declarații foarte clare în direcția redeschiderii robinetului cu bani. Atunci, pentru acest lucru, Sorin Grindeanu vine cu un risc mai mare de blocaj. Nu e vorba de retrogradare de rating de țară. E vorba, pur și simplu, de lipsă de «apetit» din partea investitorilor internaționali pentru datoria publică a României, în momentul în care această datorie este gestionată de un guvern în care este Sorin Grindeanu”, a mai punctat el.

Expertul a ţinut să puncteze faptul că discuția nu vizează neapărat valoarea politică sau socială a propunerilor respective, ci felul în care acestea sunt evaluate de piețele financiare în actualul context economic.

„Există și în PSD niște politicieni care sunt mai cumpătați când vine vorba de ceea ce propun, dar, din păcate, în momentul acesta, varianta care este vehiculată cel mai des, care ar veni de la PSD, nu testează bine deloc când vine vorba de piețele financiare internaționale”, a încheiat el, explicând că, cel mai probabil şi Nicuşor Dan are în vedere aceleaşi rapoarte venite din mediul economic internaţional.

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„Nu suntem singurii care testăm. Cu siguranță că la președinte au ajuns rezultate ale unor teste făcute de diverse institute independente pe aceeași temă, pentru că a devenit o temă această chestiune a testării. Și, din păcate, da, cred că președintele nu are, de fapt, această posibilitate (să-l desemneze pe Sorin Grindeanu - n.r.), pentru că noi nu avem rating-ul de țară sau situația dobânzilor sau situația datoriei publice pe care o au alte țări, în așa fel încât să putem să venim cu o variantă care să fie, să-i spunem, atipică și să așteptăm să se revină. Adică, practic, o eventuală scădere a nivelului de încredere să fie compensată de acțiunile pe care, în practică, le face politicianul respectiv sau guvernul respectiv odată ce se apucă de treabă.

E o chestiune pe care poți să o faci în Spania, de exemplu, dar în România, în momentul de față, nu poți să o faci fără să fii tocmai tu cel care declanșează o criză politică mai adâncă”, a mai explicat expertul la „Interviurile Adevarul”