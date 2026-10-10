Luca Niculescu anunță măsuri pentru pensionarii cu venituri mici și reluarea discuțiilor privind salarizarea bugetarilor

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că programul de guvernare este în curs de definitivare și că una dintre priorități va fi identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor pensionarilor cu pensii mici. De asemenea, acesta vrea să reia discuțiile privind noua lege a salarizării unitare.

Foto: Facebook

Niculescu a precizat, într-o postare pe Facebook, că viitorul pachet de măsuri va urmări relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea persoanelor afectate de scumpiri și de măsurile de ajustare fiscal-bugetară.

„Ne propunem să identificăm soluții pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflației și ale costului vieții”, a transmis premierul desemnat.

În ceea ce privește veniturile angajaților, Luca Niculescu a anunțat că va relua negocierile pentru adoptarea legii salarizării unitare. Obiectivul declarat este construirea unui sistem mai echitabil și mai predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare.

Premierul desemnat a subliniat că măsurile vor fi discutate cu sindicatele, patronatele și partenerii politici.

Potrivit acestuia, protejarea veniturilor populației trebuie corelată cu reducerea deficitului bugetar și menținerea stabilității financiare. Deocamdată, nu au fost anunțate valori concrete ale eventualelor majorări sau un calendar pentru aplicarea măsurilor.