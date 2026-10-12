Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis luni, premierului desemnat Luca Niculescu, că partidul său rămâne consecvent deciziei de a nu vota un guvern din care PSD va face parte.

„Am avut o discuție sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent. Cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor, rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiunea de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie ministri PSD. În schimb și asta iarăși nu este o noutate. Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL, USR, UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere. Românii merită un guvern asumat și la vedere. Avem nevoie de o coerență a programului”, a declarat Dominic Fritz la finalul discuțiilor cu Luca Niculescu.

Dominic Fritz, președintele USR Foto: Facebook/Primăria Timișoara

Lideul USR a mai transmis că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, care să nu aibă apoi o majoritate paralelă între PSD și Aur în Parlament, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățenii sunt alegeri anticipate.

„Nouă nu ne este teamă de votul românilor și credem că am ajuns într-un moment în care nu putem avea încă un guvern care doar este sâmburele instabilității și haosului în continuare”, a mai spus Fritz.

1/7 Întâlnirea prim-ministrului desemnat, Luca Niculescu, cu reprezentantii USR, în București, 12 octombrie 2026 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, după negocierile cu USR, că au fost înregistrate progrese în discuțiile pentru formarea noului Guvern și că există deja partide dispuse să voteze învestirea Executivului.

El a pledat pentru un acord între formațiunile parlamentare, măcar pentru șase luni, care să permită adoptarea reformelor urgente. Niculescu a reiterat că preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, cu politicieni și tehnocrați.

„S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Iar discuțiile continuă”, a declarat Luca Niculescu, luni, la ieșirea de la întâlnirea cu reprezentanții USR.

Premierul desemnat a precizat că negocierile nu se limitează la întâlnirile oficiale organizate la sediile partidelor, ci sunt purtate și prin numeroase discuții telefonice.