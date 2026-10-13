Condițiile lui Ilie Bolojan pentru a susține Guvernul Luca Niculescu. PNL nu intră la guvernare

Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără a intra la guvernare, a anunțat Ilie Bolojan, premier interimar și președinte al PNL. Documentul ar urma să stabilească principiile în baza cărora liberalii ar putea susține anumite măsuri ale viitorului Guvern, pentru a contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a precizat că PNL va rămâne în opoziție, dar va susține politicile Executivului atunci când acestea servesc interesului național și respectă obiectivele privind disciplina fiscală, reducerea deficitului bugetar și protejarea investițiilor.

„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis liderul liberal.

PNL ar putea susține bugetul de stat pentru 2027

Printre condițiile invocate de Ilie Bolojan se numără atingerea țintei de deficit bugetar, folosirea responsabilă a banului public, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene.

Liberalii sunt pregătiți să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate.

Potrivit lui Bolojan, bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire financiară.

Liderul PNL a avertizat că astfel de cheltuieli ar putea împinge România într-o criză și mai gravă.

Liberalii nu vor vota moțiuni de cenzură timp de șase luni

Acordul politic avut în vedere ar include și un angajament privind susținerea Guvernului în Parlament. Astfel, în primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Luca Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin document.

Ilie Bolojan a subliniat că partidul nu urmărește obținerea unor funcții guvernamentale și nici negocierea unor ministere, ci stabilirea unor garanții privind stabilitatea financiară și continuarea reformelor.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale și garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”, a conchis președintele PNL.