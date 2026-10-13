 UDMR anunță că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu, indiferent de formula politică. Ce condiții pune Kelemen Hunor | adevarul.ro
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UDMR anunță că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu, indiferent de formula politică. Ce condiții pune Kelemen Hunor

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UDMR va vota Guvernul și programul de guvernare cu care premierul desemnat Luca Niculescu se va prezenta în fața Parlamentului, indiferent dacă Executivul va fi unul tehnocrat sau va fi format în jurul PSD. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, susține că Uniunea este pregătită să sprijine proiectele necesare pentru depășirea blocajului politic și relansarea economică.

UDMR anunță că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu.
UDMR anunță că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor a respins afirmațiile potrivit cărora deblocarea crizei politice ar depinde de UDMR, subliniind că formațiunea a încercat, în ultimele luni, să găsească soluții și să faciliteze un compromis între partidele implicate în negocieri.

„Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverşi analişti politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat. De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluţiei şi nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formaţiune care avea cheia deblocării unor crize politice şi nu dădea majorităţi”, a transmis liderul UDMR, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a afirmat că, după mai bine de cinci luni de discuții săptămânale cu toate părțile implicate și de negocieri pentru identificarea unor variante de compromis, UDMR își exprimă disponibilitatea de a susține noul Executiv.

UDMR, pregătită să susțină și acorduri pentru proiectele Guvernului

Pe lângă votul pentru învestirea Guvernului și pentru programul de guvernare, UDMR este pregătită să semneze un acord de susținere cu Luca Niculescu, dacă premierul desemnat va solicita acest lucru și va discuta cu reprezentanții formațiunii proiectele vizate.

Printre prioritățile menționate de Kelemen Hunor se numără rectificarea bugetară, legea salarizării și bugetul de stat pentru anul viitor. Liderul UDMR a invocat și necesitatea unor măsuri pentru relansarea economică, stabilitate fiscală și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

„Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere (...)”, a spus Kelemen.

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