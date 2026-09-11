Își dă sau nu Ilie Bolojan demisia? Răspunsul Guvernului după informațiile apărute în presă

După ce a declarat public că și-a strâns deja lucrurile din birou, premierul interimar Ilie Bolojan a alimentat un val de speculații privind o posibilă demisie pentru a grăbi numirea unui nou Guvern, informație apărută rapid pe surse în contextul blocajului politic. După ce informațiile au luat amploare, Guvernul a reacționat și a transmis care este, de fapt, situația premierului interimar.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a infirmat informațiile privind o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis, vineri, Ioana Dogioiu.

Informațiile despre o posibilă demisie au apărut în contextul crizei politice și al întârzierii formării unui nou Guvern. Executivul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim interimar după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Scenariile au apărut după declarațiile făcute joi seară de Ilie Bolojan, la B1 TV.

Premierul interimar a spus că soluția pentru ieșirea din impas este un guvern de tranziție, condus de un premier tehnocrat și format din specialiști, fără „proxy tehnocrați”.

Potrivit acestuia, un astfel de cabinet trebuie „să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor”, „să închidă PNRR-ul”, „să facă rectificarea de buget”, „să pregătească bugetul pentru anul viitor” și „să trecem această iarnă”.

Bolojan a explicat că un astfel de Executiv ar trebui să aibă o misiune clară: să facă rectificarea bugetară, să pregătească bugetul pentru anul viitor, să închidă procedurile privind PNRR și să asigure trecerea României peste iarnă.

Premierul interimar a insistat în repetate rânduri asupra necesității instalării rapide a unui nou Guvern.

De asemenea, într-o postarea făcută vineri, 11 septembrie, Bolojan a subliniat că principala misiune a viitorului Guvern va fi continuarea măsurilor de consolidare fiscală și valorificarea potențialului economic al României.

„Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin”, a mai precizat Bolojan.