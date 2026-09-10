„​De patru luni de zile mi-am golit biroul”. Ilie Bolojan a discutat cu Nicușor Dan. Ce spune despre Luca Niculescu

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, în urma discuțiilor purtate cu președintele României, nu a fost avansat niciun nume pentru funcția de prim-ministru, în contextul speculațiilor privind viitoarea formulă guvernamentală.

„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile pentru că am avut și întâlniri instituționale în CSAT. Dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume. Prin urmare, nu am cum să fac comentarii”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la postul B1 TV.

Declarația vine într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri intense privind formarea unei majorități și desemnarea unei persoane care să preia conducerea Guvernului. În ultimele zile, în spațiul public au circulat mai multe nume considerate posibile variante pentru funcția de prim-ministru.

Referindu-se la Luca Niculescu, unul dintre numele vehiculate în discuțiile politice, Ilie Bolojan a evitat să confirme existența unei candidaturi, însă a ținut să îi aprecieze parcursul profesional.

„Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OECD, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta, nu a fost discutat un astfel de subiect”, a declarat șeful interimar al Executivului.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„​De patru luni de zile mi-am golit biroul”

Premierul interimar a explicat că nu se agață de funcție și că și-a asumat încă de acum câteva luni caracterul temporar al mandatului său:

​„De patru luni de zile mi-am golit biroul. Mi-am luat rămas-bun de la colegii din guvern, le-am mulțumit pentru activitate. Le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agați de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului”.

Ilie Bolojan a atras atenția că România are nevoie urgentă de un guvern stabil, susținând că prelungirea perioadei de provizorat începe să creeze dificultăți administrative și bugetare.

„Cu siguranță discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante. Sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”.

„În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget”

Premierul interimar a explicat că, spre deosebire de alte state europene care pot funcționa luni întregi fără un executiv stabil, mecanismele administrative și legislative din România fac dificilă menținerea unui guvern interimar pentru o perioadă îndelungată.

„Noi nu suntem un sistem politic în care mecanismele guvernamentale sunt de așa natură formate încât un guvern poate funcționa în acest context de interimat foarte mult timp.

​Sunt țări în care aceste lucruri se întâmplă constant, nu-și formează guvernele luni de zile, nu știu, Belgia de exemplu, aspecte de genul ăsta. Noi avem legislații care vin, sunt date până la un anumit termen, avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget. Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului când s-a făcut bugetul nu și-au previzionat corect cheltuielile sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite.

Imposibilitatea actualului guvern interimar de a adopta rectificarea bugetară necesară în a doua parte este una dintre cele mai urgente probleme, spune Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, mai multe ministere și instituții se confruntă cu cheltuieli care nu au fost estimate corect la începutul anului, iar fără o rectificare există riscul apariției unor blocaje financiare.

Bolojan a dat drept exemplu domeniul sănătății, unde anumite cheltuieli pentru serviciile de urgență sau pentru ambulanțe ar putea necesita suplimentări de fonduri.

„Și dacă la Sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primiri urgențe sau pe ambulanță, e nevoie de o rectificare în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. ​Și asta fac guvernele României practic în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget.

Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență, da? Ea se face printr-o ordonanță. Asta înseamnă că în această perioadă, una din obiectivele importante, în afară de a gestiona PNRR-ul, de a duce acest proiect foarte important la capăt, a fost și să asigurăm funcționarea normală a instituțiilor, am reașezat bugete în așa fel încât să putem funcționa. Fără o rectificare riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, riști să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar, din acest punct de vedere al unei administrări normale, să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani”.

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Bolojan: România plătește 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi. „Avem nevoie urgent de un guvern cu puteri depline”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că una dintre cele mai mari provocări pentru viitorul Executiv va fi menținerea echilibrelor financiare și continuarea reducerii deficitului bugetar, avertizând că România suportă deja costuri uriașe din cauza împrumuturilor contractate în anii precedenți.

Potrivit acestuia, un nou guvern trebuie să fie instalat cât mai rapid pentru a putea pregăti proiectul de buget pentru anul viitor și pentru a adopta măsurile legislative necesare.

„O prioritate pentru perioada imediat următoare este să avem un guvern cu puteri depline, care să rezolve această situație și să pregătească proiectul de buget, să adopte legislația în așa fel încât echilibrele financiare să fie păstrate și pentru anul următor”, a afirmat Bolojan la postul B1TV.

Deficitul bugetar rămâne o problemă majoră

Premierul interimar a explicat că măsurile adoptate de guvernul pe care l-a condus produc efecte în principal până la sfârșitul acestui an, însă consolidarea fiscală trebuie continuată și în perioada următoare.

Bolojan a amintit că România a încheiat anul 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB și că, deși acesta va coborî la aproximativ 6-6,2% la finalul acestui an, procesul de reducere nu poate fi realizat peste noapte.

„Nu poți să reduci deficitul de la 9,3% dintr-odată și să fie echilibrat. Avem în continuare nevoie de măsuri care să reducă diferența dintre cât cheltuim și cât ne putem permite”, a explicat prim-ministrul.

Dobânzile la datorii costă cât o autostradă

Unul dintre cele mai puternice semnale de alarmă trase de premierul interimar vizează costul datoriei publice.

Potrivit lui Bolojan, aproximativ jumătate din deficitul estimat pentru acest an este reprezentată exclusiv de plata dobânzilor la împrumuturile contractate în trecut.

„Din deficitul pe care îl vom avea anul acesta, aproximativ 3% reprezintă doar dobânzile pe care le plătim pentru creditele contractate în anii trecuți”, a declarat el.

În cifre concrete, România va achita în 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor.

„Plătim aproximativ 60 de miliarde de lei. Asta înseamnă valoarea unei autostrăzi. Înseamnă mai mult de o treime din toate salariile funcționarilor publici din România”, a subliniat premierul interimar.

Potrivit acestuia, cheltuielile totale cu salariile din sectorul public se ridică la circa 166 de miliarde de lei anual, ceea ce arată presiunea uriașă pe care costurile finanțării o exercită asupra bugetului de stat.

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Apel la o desemnare rapidă a noului premier

În acest context, Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca președintele Nicușor Dan să facă în perioada următoare o nominalizare pentru funcția de prim-ministru, astfel încât să poată începe negocierile pentru formarea unei majorități și a unui nou cabinet.

„Este o miză importantă și sper că domnul președinte va face o nominalizare într-o perioadă cât mai rapidă”, a spus acesta.

Premierul interimar a susținut că România traversează o criză politică prelungită și a acuzat PSD că a generat actuala situație prin depunerea unei moțiuni de cenzură fără a oferi o alternativă guvernamentală.

„Nu mai este vorba despre Bolojan sau despre o persoană. Este vorba despre a ne asigura că România are o administrație funcțională și că pregătim un buget serios pentru 2027”, a declarat el.

Avertisment privind agențiile de rating

Bolojan a vorbit și despre riscurile pe care le-ar putea genera pierderea încrederii investitorilor în economia românească.

El a amintit că, în ciuda statutului de guvern interimar, Executivul a trecut în această vară prin două evaluări ale agențiilor internaționale de rating, fără ca România să fie retrogradată.

Premierul avertizează însă că o perioadă prelungită de instabilitate politică și lipsa măsurilor fiscale necesare ar putea conduce la o deteriorare a percepției externe asupra țării.

„Riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare. Iar atunci când ajungi într-o situație de downgradare, tot ceea ce s-a făcut până acum se risipește și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari”, a declarat Ilie Bolojan.