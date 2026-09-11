 Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea: „Cei care nu au angajamente au posibilitatea să facă întâlniri” | adevarul.ro
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Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea: „Cei care nu au angajamente au posibilitatea să facă întâlniri”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat, joi seară, de ce, în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, nu a reușit să ajungă mai des în țară pentru întâlniri cu oamenii. Șeful guvernului a făcut referire la deplasările fostului candidat Călin Georgescu.

Ilie Bolojan, ironii la adres lui Călin Georgescu
Ilie Bolojan, ironii la adres lui Călin Georgescu Foto: Facebook

„Când ești premierul României, cea mai mare parte a programului este consumată cu activitățile guvernamentale. Vă rog să vă gândiți că a fost o perioadă foarte dificilă în aceste patru luni de zile de când suntem în interimat, pentru că a trebuit să închidem PNRR-ul”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV.

El a explicat că perioada în care Guvernul s-a aflat în interimat a coincis cu ultimele luni în care România trebuia să își închidă proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Bolojan: „Cei care nu au angajamente directe de genul acesta au posibilitatea”

„Cu trei luni de zile înainte de a închide cel mai important program de investiție pentru România am rămas fără guvern, în condițiile în care trebuiau aprobate legi, în condițiile în care trebuiau date Hotărâri de guvern, ordine de miniștri, încheiate investiții, făcute recepții. A fost un efort foarte mare și asta mi-a consumat, practic, tot timpul. A fost o perioadă de hărțuire”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a afirmat că activitatea Guvernului a fost îngreunată și de suspendarea unor Hotărâri de guvern adoptate de Executiv.

„Gândiți-vă că guvernului pe care îl conduc i s-au suspendat o bună parte din Hotărârile de guvern adoptate, pe tot felul de motive legate de politici și așa mai departe, ceea ce a îngreunat foarte mult activitatea”, a declarat premierul interimar.

În aceste condiții, Bolojan a spus că nu a avut timpul necesar pentru a face mai multe deplasări în țară, precizând însă că a încercat să se întâlnească periodic cu oamenii.

„Deci n-a fost timp pentru mine să mă duc în acest an de când am fost premier în foarte multe locuri în țară. Dar am căutat la final de săptămână sau o dată la două săptămâni să ajung între oameni să discut cu ei”, a afirmat el.

Declarațiile lui Ilie Bolojan sunt făcute în contextul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și-a programat o vizită la Oradea în cursul acestui weekend. Oradea este municipiul reședință al județului Bihor și zona în care Ilie Bolojan are o puternică bază politică și electorală.

„Cei care nu au angajamente directe de genul acesta au posibilitatea, sigur, să facă întâlniri așa cum doresc. Asta este situația”, a mai spus premierul interimar.

Călin Georgescu, vizită la Oradea

Călin Georgescu a anunțat că va ajunge duminică, 13 septembrie, la Oradea, unde și-a programat întâlnirea cu susținătorii pentru ora 8.30. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis pe Facebook că își continuă în oraș campania „Toamna Cămărilor Românești”, prin care promovează cumpărarea produselor de la producători și firme românești.

În mesajul său, Georgescu le-a transmis celor care îl urmăresc să caute producători locali, crescători de animale și companii cu capital românesc și să cumpere de la aceștia. Vizita de la Oradea face parte, potrivit anunțului său, din seria de acțiuni promovate sub sloganul „Toamna Cămărilor Românești”.

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