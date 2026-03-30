Fără leafă de la Universitatea din Pitești, dar „ținut de Dumnezeu”. De când a rămas Călin Georgescu fără singura sursă de venit declarată oficial

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu nu a mai încasat din 2024 niciun venit salarial de la Facultatea de Științe a Universității din Pitești, aflată în subordinea Politehnicii București. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții Politehnicii, potrivit cărora contractul său de muncă este suspendat și în anul universitar 2025–2026.

Într-un răspuns transmis Digi 24, se arată că suspendarea contractului a fost solicitată chiar de Călin Georgescu în noiembrie 2024. De atunci, acesta nu a mai beneficiat de niciun drept salarial aferent funcției didactice.

„Contractul individual de muncă al domnului Călin Georgescu este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale și deciziile instituționale în vigoare”, au precizat reprezentanții Politehnicii București. Instituția subliniază că, pe durata suspendării, Georgescu nu a primit salariu.

Titlul de „profesor universitar”, neconfirmat oficial

În același răspuns, Politehnica București a clarificat și statutul academic al lui Georgescu, după ce acesta s-a prezentat drept „profesor universitar” în dosarul penal în care este judecat pentru propagandă legionară.

„Titlul didactic deținut este acela de lector universitar dr. Utilizarea titulaturii de «profesor universitar» nu corespunde statutului academic recunoscut”, a precizat instituția.

Într-un răspuns transmis de instituție în 2025 se arăta că Georgescu a avut o normă de 16 ore pe săptămână între octombrie 2022 și noiembrie 2024, predând două discipline opționale: „Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

„Dumnezeu ne ține pe toți”

Amintim că pe 15 martie, Georgescu a fost întrebat la Realitatea Plus care sunt sursele sale actuale de venit. Răspunsul său a fost evaziv:

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun astfel de întrebări… Nu sunt interesat de așa ceva.”

Ultima declarație de avere depusă de acesta, în 2024, a indicat drept singură sursă de venit salariul de la Universitatea din Pitești. Documentul mai arăta că deținea un teren în Brașov, un autoturism Toyota Yaris și două depozite bancare totalizând 264.000 de euro.

Venituri și proprietăți nedeclarate, identificate de presă și procurori

Ancheta Parchetului General, în dosarul în care Georgescu este acuzat inclusiv de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, relevă o altă sursă de finanțare: întâlniri repetate cu mercenarul Horațiu Potra, în cadrul cărora ar fi primit aproximativ 10.000 de dolari cash per întâlnire.

Investigații jurnalistice au scos la iveală și alte proprietăți achiziționate între 2022 și 2024, incluziv o locuință în Austria, vândută ulterior cu 600.000 de euro, potrivit Fanatik.

Rise Project relata în 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, familia Georgescu a achiziționat între 2022 și 2024 și un teren în Argeș, evaluat la 100.000 de euro, precum și o vilă în Mogoșoaia, cumpărată cu 280.000 de euro.