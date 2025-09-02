LIVE TEXT Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicușor Dan convoacă liderii Coaliției după amenințarea cu demisia a premierului Bolojan

Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii Coaliției, în contextul tensiunilor provocate de amenințarea premierului Bolojan cu demisia, ca urmare a blocării reformei administrației locale. Eliminarea proiectului din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare a iscat noi neînțelegeri și amenințări în Coaliție.

Potrivit agendei președintelui Nicușor Dan, discuțiile cu liderii Coaliției se desfășoară începând cu ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea a fost anunțată încă de luni după-amiază, în contextul neînțelegerilor apărute între liderii coaliției pe marginea reformei administrației locale. În context, premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa.

Ilie Bolojan le-a spus și duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Luni, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi declarat el.

Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii partidelor din coaliție la Palatul Cotroceni, unde se vor discuta principalele măsuri de reducere a aparatului administrativ și alte reforme structurale asumate de Guvern.

Reforma administrației. Cum arată datele

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, datele actuale și a vorbit într-o conferință de presă despre reducerile de posturi care pot fi făcute. Zona de administrație locală e un bloc de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni. Reforma administrației locale a fost amânată din cauza divergențelor din coaliție, însă fără ea presiunea pe buget va rămâne greu de susținut în anii următori, explică Bolojan:

„Controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile riscăm să ne întoarcem anul viitor în situația din acest an. Pe primele 6 luni ale acestui an, chiar fără creșteri de personal, prin diferite actualizări, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcar posturile vacante”, a punctat premierul.