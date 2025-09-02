search
Marți, 2 Septembrie 2025
Ilie Bolojan spune că primăriile cheltuie foarte mulți bani, în mod nejustificat, cu personalul

Publicat:
Ultima actualizare:

Ilie Bolojan consideră nejustificate protestele personalului din primării şi afirmă că „o primărie care nu se poate susține financiar nu există pentru cetățeni, ci pentru angajații ei”.

Ilie Bolojan, hotărât să reducă numărul de funcţionari din primării. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Ilie Bolojan, hotărât să reducă numărul de funcţionari din primării. FOTO: Inquam/Octav Ganea

În cadrul conferinţei de presă susţinute marţi, premierul Ilie Bolojan a justificat măsurile fiscal-bugetare extrem de dure prin faptul că, la preluarea mandatului, actualul guvern s-a confruntat cu o situaţie mult mai gravă decât se ştia, din punct de vedere al deficitului bugetar.

„Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după preluarea acestuia, am constatat că situația pe care o moșteneam, cel puțin din punct de vedere al deficitului bugetar, era mult mai dificilă decât cea pe care o cunoșteam.

De atunci și până astăzi, am pus în practică câteva măsuri: pe de-o parte, pentru a reduce deficitul, pentru a menține România ca o țară stabilă și de încredere, pentru a atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea în anii următori și pentru a corecta nedreptățile.

Pe componenta de deficit am lucrat pe trei direcții: creșterea veniturilor, scăderea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât să fie eșalonate. Nu era posibil, cu un deficit de aproape 10%, să corectezi totul printr-o singură măsură într-un termen rezonabil; de aceea, toate aceste trei măsuri au fost aplicate în diferite grade”, a explicat Ilie Bolojan.

El a trecut în revistă, pe scurt, măsurile adoptate până în prezent.

„Primul pachet adoptat a urmărit aceste măsuri și a rezolvat o parte din probleme. Al doilea pachet, depus ieri în Parlament, reduce privilegiile din sectorul public – de la salarii la pensii sau beneficii foarte mari care nu erau susținute de performanță și care depășeau ceea ce țara noastră poate susține financiar. Tot prin acest pachet întărim forța statului de a colecta taxele și impozitele, exact de la cei care, ani de zile, le-au evitat. Restabilim egalitatea de tratament între cetățeni și firme, începem să facem ordine în sănătate, unde, deși s-au investit anual tot mai mulți bani, acest lucru nu se simte nici în percepția cetățenilor privind calitatea serviciilor, nici în condițiile oferite pacienților”, a explicat premierul.

Reforma administrației este absolut necesară

Ilie Bolojan a vorbit şi despre probleme întâmpinate în ceea ce priveşte pachetul al doilea de măsuri, care a fost structurat în şase proiecte separate. Dacă pentru primele cinci guvernul şi-a asumat răspunderea pe 1 septembrie, cel de-al şaselea proiect a rămas în aşteptare, pentru că nu s-a ajuns la un consens.

Premierul a explicat, însă, faptul că acesta este complementar primelor cinci proiecte şi este absolut necesar ca el să fie adoptat: „Acest al doilea pachet, format din cinci proiecte, trebuia să fie completat de al șaselea, proiectul privind reforma administrației publice locale. Pentru că nu am reușit să ajungem la o înțelegere cu toate partidele din coaliție, acesta nu a mai fost depus. Totuși, pachetul rămâne complementar celui de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea sa, nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale, care este coloana vertebrală a administrației românești, și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli, pe care statul român nu o va mai putea susține în anii următori.”

El a declarat, de asemenea, că primăriile cheltuie foarte mulți bani, în mod nejustificat, cu personalul.

"Dacă nu se controlează cheltuielile inutile de personal în instituţiile statului, România riscă să ajungă în 2026 în aceeaşi situaţie din punct de vedere financiar în care e acum. Aceste cheltuieli consumă o bună parte din banii colectaţi de la cetăţeni.

Primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din banii proprii. O astfel de primărie nu există pentru cetăţeni, ci pentru angajaţii ei”, a mai spus Ilie Bolojan.

