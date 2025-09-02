Foto Bolojan explică de ce o reducere cu 25% a posturilor din administrația locală este ineficientă: „Desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate”

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 2 septembrie, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a prezentat un tabel cu situația posturilor din administrația locală românească, explicând că, dacă se reduce cu 25% numărul posturilor înființate, „nu afectezi nimic, pentru că desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate.”

Zona de administrație locală e un bloc de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, explică Bolojan. Așadar, dacă zona de cheltuieli ale statului nu este controlată, a adăugat el, „riscăm ca tot ce este suplimentar să se ducă pe cheltuielile de personal și la anul să ne trezim în situația de acum.”

„La administrația publică locală, reforma este absolut necesară pentru că primăriile nu-și pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează. Iar dacă nu poate înseamnă că există pentru angajați, nu pentru cetățeni.

Pachetul pe administrație avea 3 direcții importante: creșterea capacității administrative, partea de descentralizare, creșterea eficienței administrației locale”, a transmis premierul în cadrul conferinței.

În continuare, Bolojan a explicat faptul că administrația „este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori. Este singura zonă unde Guvernul poate acționa.”

„Mulți primari și-au calculat organigrama sub numărul maxim de angajați. 190.000 de posturi aprobate în România. Totalul posturilor aprobate prin organigrame este 164.000 de posturi. Efectiv ocupate sunt 130.000 de posturi.

Avem deci 32.000 de posturi vacante sau neocupate, deci dacă reduci cu 25% nu afectezi nimic, pentru că desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că nu poate să facă acest lucru și a propus să se realizeze o analiză corectă a administrației locale din România.

„Veți vedea pe fiecare județ și localitate câte posturi au fost aprobate, care sunt simulările de reduceri de personal și cine va trebui să facă reduceri.

Ipoteze de lucru:

- dacă vrem o reducere efectivă de 5% înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim de posturi. Din peste 3.200 de unități administrative ar trebui reduse posturile în 1.000 pentru că au personal supradimensionat

- dacă facem reducere de 10% ar însemna o reducere de aproximativ 40% ca să reducem efectiv. În jumătate din UAT ar trebui redus personalul.

15% reducere e nevoie de o reducere de 45% din baza maximă, adică 60% din UAT trebuie să facă o reducere efectivă de personal”, a precizat premierul.

Tensiuni în coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa, în contextul disputelor din interiorul coaliției guvernamentale legate de reforma administrației publice.

Ilie Bolojan a spus duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Iar luni, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi declarat el.

De aceea, președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii partidelor din coaliție la Palatul Cotroceni, unde se vor discuta principalele măsuri de reducere a aparatului administrativ și alte reforme structurale asumate de Guvern.