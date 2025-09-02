Bolojan nu își dă demisia, așa cum amenință de două zile: „Nu era mare înghesuială pe funcția de premier când am preluat mandatul”

Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie.

În cadrul conferinţei de marţi a premierului Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat dacă îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte demisia sa, în cazul în proiectul privind reforma administraţiei locale nu va întruni consensul în forma dorită de el.

„Nu era mare înghesuială pe funcția de premier când am preluat mandatul”, a declarat premierul cu privire la numirea sa în funcție.

Premierul a evitat să dea un răspuns ferm în ceea ce privește demisia sa, declarând doar că „dacă nu se respectă înţelegerile, e greu să-ţi exerciţi atribuţiile”, şi a ţinut să puncteze faptul că, „nu era mare înghesuială pe funcţia de premier când am preluat mandatul”, pentru a sublinia responsabilitatea pe care şi-a asumat-o.

„Stabilitatea din coaliție se va vedea la acest sfârșit de săptămână", a mai adăugat el.