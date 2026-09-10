 Indignarea selectivă: o comisie a Senatului cere imagini video pentru o întâlnire de treizeci de minute și nu vede un avion privat | adevarul.ro
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Indignarea selectivă: o comisie a Senatului cere imagini video pentru o întâlnire de treizeci de minute și nu vede un avion privat

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Marți, 8 septembrie, la Senat, o comisie de anchetă a vizionat înregistrările camerelor de supraveghere din Palatul Parlamentului: premierul interimar și președinta Curții Constituționale intrând, unul după altul, într-un birou și ieșind după o jumătate de oră. Comisia ceruse și numele agenților SPP aflați la ușă.

Judecători ai Curții Constituționale sunt implicați în două scandaluri
Judecători ai Curții Constituționale sunt implicați în două scandaluri Foto: Inquam

În aceleași ore, presa publica lista pasagerilor unui zbor privat spre Mykonos: un judecător al Curții Constituționale, un fost prim-ministru, un deputat PSD care era atunci ministru al Muncii, directorul unei companii naționale și un om de afaceri condamnat definitiv pentru trafic de influență. Pentru prima situație există comisie de anchetă, mandat aprobat prin hotărâre a Senatului și cerere de acces la imagini video. Pentru a doua, tăcere.

Preocuparea noii majorități pentru integritatea Curții Constituționale se activează atunci când ținta este incomodă și se stinge atunci când ar fi convenabilă. Prima situație nu conține o încălcare a legii. Contactele dintre premier și conducerile celorlalte autorități ale statului fac parte din funcționarea obișnuită a oricărei democrații, iar amândoi au declarat public că discuția nu a privit cauze aflate pe rolul Curții. Anormală este ancheta. Articolul 111 din Constituție stabilește că Guvernul și organele administrației publice răspund în fața Parlamentului. Curtea Constituțională nu figurează acolo.

O comisie a Senatului care convoacă președinta Curții și îi reconstituie traseul prin Palatul Parlamentului construiește precedentul prin care majoritatea zilei poate chema la raport instanța care îi verifică legile.

A doua situație conține exact ceea ce lipsește primei. Întrebat cine a plătit zborul, judecătorul constituțional a invocat caracterul privat al evenimentului și a refuzat să răspundă. Un fost prim-ministru aflat la bord a spus că nu își amintește. La tarifele practicate pe astfel de rute, o asemenea cursă costă zeci de mii de euro. Un judecător al Curții nu acceptă un beneficiu material de această valoare fără să poată declara public sursa lui.

Episodul închide o serie. Pe 28 august, în vacanță parlamentară, au fost respinse zece proiecte de reformă a justiției înaintea termenului de adoptare tacită. Pe 1 septembrie, funcțiile din Biroul permanent au fost redistribuite astfel încât treisprezece deputați SOS să genereze un loc, la fel ca peste cincizeci de deputați liberali.

AUR obține instrumente de anchetă parlamentară fără costul asumării publice a unei alianțe de guvernare. PSD obține un blocaj care ține executivul în interimat de pe 5 mai. Iar un stat de pe flancul estic al NATO, fără guvern cu puteri depline de patru luni, este un câștig obținut fără niciun cost de cineva care nu are birou în Palatul Parlamentului.

Ieri, parlamentarii PNL, împreună cu parlamentarii USR, am semnat un acord de colaborare parlamentară, l-am publicat cu semnăturile pe el și am cerut PSD să facă publice protocoalele încheiate cu partidele extremiste. Angajamentele care se publică pot fi comparate cu voturile și sancționate electoral. Cele care se neagă produc efecte fără să suporte niciun test.

Pe 8 iulie a decolat de la Băneasa un avion cu treisprezece pasageri. Lista lor a devenit publică prin spargerea bazei de date a operatorului. În Parlamentul României, hazardul informatic produce în această toamnă mai multă transparență decât procedura parlamentară.

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