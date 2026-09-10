Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, afirmă că o eventuală susținere clară din partea UDMR ar putea deschide calea formării unei noi majorități parlamentare și a unui nou Guvern. Manda a declarat că PSD ar putea construi o majoritate de peste 233 de voturi împreună cu UDMR, grupul minorităților, partidele mai mici și, eventual, cu parlamentari din PNL și USR.

„Dacă există un «da» sigur din partea, nu știu, hai să spunem, a UDMR, lucrurile ar putea să fie declanșate”, a afirmat Manda, precizând că social-democrații așteaptă „mai degrabă” responsabilitate din partea UDMR decât din partea USR.

Liderul PSD a menționat că mai multe grupuri politice mai mici, printre care PACE și UPR, și-au exprimat disponibilitatea de a participa la o astfel de construcție politică, iar cu unele dintre acestea PSD are și protocoale. În calcul ar putea intra și voturi individuale din PNL și USR.

Potrivit lui Manda, primul pas ar fi ca președintele să aibă certitudinea că există perspectiva unei majorități de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Ulterior, ar putea urma consultări, desemnarea unui premier, elaborarea programului de guvernare, audierile din Parlament și votul de investitură.

În ceea ce privește actuala situație politică, secretarul general al PSD spune că Ilie Bolojan va rămâne premier interimar până când va exista un Guvern care să îl înlocuiască. Acest lucru s-ar putea întâmpla în câteva zile, în 30 de zile sau într-o perioadă mult mai lungă, susține Manda.

„Condiția să se întâmple așa de repede” ar fi ca o parte dintre partidele parlamentare să găsească o soluție în jurul unui proiect politic și să reușească să formeze o majoritate, a explicat liderul social-democrat.

Manda susține că PSD este pregătit să vină cu un astfel de proiect și să participe la construirea unei majorități parlamentare capabile să susțină un nou Guvern.