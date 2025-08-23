search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Ilie Bolojan, primit la Chișinău de președintele Maia Sandu: discuții despre securitatea regională și cooperare în domenii cheie

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere la Chișinău cu președintele Maia Sandu, cei doi oficiali discutând despre extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie, precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră.

Ilie Bolojan și Maia Sandu au avut o întrevedere la Chișinău. FOTO: Presedinte.md
Ilie Bolojan și Maia Sandu au avut o întrevedere la Chișinău. FOTO: Presedinte.md

Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în incinta Administrației Prezidențiale din Chișinău.

,,Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului de la București.

Conform responsabililor Executivului, elementele principale ale discuțiilor au fost parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces.

,,Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene.Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, conform aceluiași comunicat de presă.

La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat ,,importanța unui efort comun pentru a contracara interferențele străine care încearcă să submineze democrațiile ambelor țări”.

,,România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Peste o treime din exporturile noastre sunt orientate spre piața românească, iar economiile celor două state sunt tot mai interconectate: aproximativ 1.700 de companii românești activează în Republica Moldova, în timp ce peste 8.000 de companii cu capital moldovenesc operează în România, generând o cifră de afaceri de peste trei miliarde de euro și susținând peste 20.000 de locuri de muncă”.

Discuții cu Dorin Recean 

În aceeași zi, premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu omologul său moldovean, dând asigurări că vor fi construite noi punți de apropiere între România și Republica Moldova, țări surori unite prin limbă, istorie și valori comune. Totodată, șeful Guvernului de la București a subliniat că România va continua să sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, oferind expertiză și cooperare prin mecanisme bilaterale și europene.

,,Vă asigur că vom construi în continuare noi punți care să ne apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări surori care împărtășesc o limbă, o istorie și valori comune. Trăim o etapă importantă pentru progresul Republicii Moldova pe drumul european. În acest context, România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei, asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experiența dobândită în anii de apartenență la Uniunea Europeană și prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală și transfrontaliere europene. Știm ce înseamnă integrarea europeană pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României în dezvoltare locală în infrastructură și în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simțit în viața de zi de zi a românilor, atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al țării noastre era de circa 45 la sută din media Uniunii Europene, astăzi la aproape două decenii de la aderare, Produsul Intern Brut al României se apropie de 80 la sută din media UE”, a adăugat premierul României. 

Tot în Republica Moldova, Ilie Bolojan a participat, alături de Dorin Recean, la cea de-a V-a ediție a Festivalului Tezaur Național, desfășurat în satul Horești, raionul Ialoveni.

„Sunt prezent la acest festival în semn de respect față de Moldova și ca dovadă de atașament față de românii basarabeni care își păstrează tradițiile. Dumnezeu să aibă în pază România și Moldova”, a afirmat oficialul român. 

Vizită la Vama Albița

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Dorin Recean. Cei doi premieri au discutat despre măsuri concrete pentru reducerea timpului de așteptare în vamă.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, a anunțat că alături de omologul său român, Ilie Bolojan, a discutat ,,despre pașii concreți” pentru ,,a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor”. 

Prin urmare, începând de duminică, 24 august, va fi instituit ,,controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești”. Iar până la sfârșitul acestui va fi pregătită ,,infrastructura necesară” pentru instituirea controlului ,,coordonat” la punctul de trecere a frontierei Sculeni - Sculeni.

În data de 23 august, Ilie Bolojan efectuează prima sa vizită în Republica Moldova de la preluarea mandatului de premier. 

Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

