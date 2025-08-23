Ilie Bolojan și Dorin Recean, vizită la Vama Albița. Ce măsuri au anunțat pentru reducerea timpului de așteptare la granița moldo-română

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Dorin Recean. Cei doi premieri au discutat despre măsuri concrete pentru reducerea timpului de așteptare în vamă.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, a anunțat că alături de omologul său român, Ilie Bolojan, a discutat ,,despre pașii concreți” pentru ,,a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor”.

Prin urmare, începând de duminică, 24 august, va fi instituit ,,controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești”. Iar până la sfârșitul acestui va fi pregătită ,,infrastructura necesară” pentru instituirea controlului ,,coordonat” la punctul de trecere a frontierei Sculeni - Sculeni.

,,Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată”, a notat Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

În același timp, demnitarul moldovean a precizat că a vorbit cu Ilie Bolojan despre ,,necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Pentru a asigura trecerea fără introducerea de substanțe ilegale, consolidăm cooperarea între instituții, inclusiv prin extinderea numărului de resurse canine.Am constatat că unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”.

În data de 23 august, Ilie Bolojan este în prima sa vizită în Republica Moldova după preluarea mandatului de premier.

La Chișinău, prim-ministrul Ilie Bolojan are planificată o întrevedere și cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

A două vizită la Chișinău

Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

În data de 1 martie, Ilie Bolojan a fost la Chișinău, unde oficialul român a avut întrevederi cu premierul moldovean, Dorin Recean, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintele Parlamentului, Igor Grosu.