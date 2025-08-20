Noi detalii despre vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova. Când va avea loc

Premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă, 23 august, în Republica Moldova, conform reprezentanților Guvernului de la Chișinău. Aceasta este prima vizită a lui Ilie Bolojan după preluarea funcției de șef al Cabinetului.

,,Premierul Dorin Recean va găzdui omologul său român Ilie Bolojan în Republica Moldova, la sfârșitul acestei săptămâni. Mai exact pe 23 august, Guvernul găzduiește vizita de lucru a premierului României Ilie Bolojan. Este prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru a României”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă.

,,Activități comune” cu omologul moldovean

Responsabilii Guvernului moldovean au precizat că vor oferi alte amănunte cu privire la vizită în zilele următoare, subliniind că România „este cel mai apropiat partener politic și strategic al Republicii Moldova”.

,,În cadrul vizitei, premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Dorin Recean vor avea o serie de activități comune pe care le vom comunica presei în zilele următoare. Acestea că vor contribui desigur la consolidarea relației apropiate dintre Republica Moldova și România, incluzând trecerea în revistă a agendei de proiecte comune în toate domeniile de interes bilateral în contextul în care sunt sute de proiecte finanțate de România prin intermediul fondurilor nerambsursabile care au adus beneficii directe satelor și orașelor din Republica Moldova. Printre exemple pe care le pot enumera sunt școli renovate, grădinițe, drumuri locale și alte aspecte, iar România este cel mai apropiat partener politic și strategic al Republicii Moldova, fiind un susținător consecvent și neabătut al drumului de integrare europeană a Republicii Moldova”, a conchis Daniel Vodă.

Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

În data de 1 martie, Ilie Bolojan a fost la Chișinău, unde oficialul român a avut întrevederi cu premierul moldovean, Dorin Recean, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintele Parlamentului, Igor Grosu.