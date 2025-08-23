Ilie Bolojan, la Chișinău: Vom construi noi punți care să ne apropie și mai mult așa cum se cuvine între țări surori

Premierul României a declarat că vor fi construite noi punți de apropiere între România și Republica Moldova, țări surori unite prin limbă, istorie și valori comune. Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să sprijine ferm parcursul european al Moldovei, oferind expertiză și cooperare prin mecanisme bilaterale și europene.

,,Îmi pare bine să revin azi la Chișinău și să fiu alături de dumneavoastră într-un moment de mare însemnătate pentru viitorul Republicii Moldova”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul român, Ilie Bolojan, alături de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean, a susținut o conferință de presă în incinta Guvernului moldovean.

,,Vă asigur că vom construi noi punți care să ne apropie și mai mult așa cum se cuvine între țări surori care împărtășesc o limbă, o istorie și valori comune. Trăim o etapă importantă pentru progresul Republicii Moldova pe drumul european. În acest context, România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei, asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experiența dobândită în anii de apartenență la Uniunea Europeană și prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală și transfrontaliere europene”, a adăugat premierul României.

La rândul său, șeful Cabinetului de miniștri al Republicii Moldova, Dorin Recean, a precizat că ,,relațiile dintre noi, relația dintre România și Republica Moldova a fost construită ani la rând (...)Cu Ilie Bolojan-premier și Nicușor Dan- președinte, relațiile dintre București și Chișinău s-au ridicat la cel mai înalt frățesc nivel”.

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Dorin Recean. Cei doi premieri au discutat despre măsuri concrete pentru reducerea timpului de așteptare în vamă.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, a anunțat că alături de omologul său român, Ilie Bolojan, a discutat ,,despre pașii concreți” pentru ,,a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor”.

Prin urmare, începând de duminică, 24 august, va fi instituit ,,controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești”. Iar până la sfârșitul acestui va fi pregătită ,,infrastructura necesară” pentru instituirea controlului ,,coordonat” la punctul de trecere a frontierei Sculeni - Sculeni.

,,Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată”, a notat Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

În același timp, demnitarul moldovean a precizat că a vorbit cu Ilie Bolojan despre ,,necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Pentru a asigura trecerea fără introducerea de substanțe ilegale, consolidăm cooperarea între instituții, inclusiv prin extinderea numărului de resurse canine.Am constatat că unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”.

În data de 23 august, Ilie Bolojan efectuează prima sa vizită în Republica Moldova de la preluarea mandatului de premier. La Chișinău, prim-ministrul român are programată o întrevedere și cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

În data de 1 martie, Ilie Bolojan a fost la Chișinău, unde oficialul român a avut întrevederi cu premierul moldovean, Dorin Recean, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintele Parlamentului, Igor Grosu.