Bolojan a amânat de două ori ședința în care se stabilesc regulile pentru reducerea consumului de energie

Guvernul se reunește vineri, 7 august, în ședință extraordinară pentru a stabili regulile de aplicare a măsurilor de reducere a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic național.

UPDATE 14:43 Ilie Bolojan a amânat şedinţa

În cursul zilei, premierul interimar Ilie Bolojan a amânat şedinţa extraordinară a Parlamentului.

Ştirea iniţială

Decizia vine după ce Executivul interimar a adoptat un act normativ care permite limitarea sau deconectarea etapizată a consumatorilor industriali mari în situații de criză energetică.

Autoritățile au instituit deja starea de alertă în sectorul energetic și susțin că principala prioritate este menținerea alimentării cu energie pentru populație și pentru serviciile esențiale, în contextul deficitului de producție și al consumului ridicat.

„Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, e un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situații. (...) Asta înseamnă că vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători şi furnizori de energie din România, în jur de 15 reprezentanți”, anunța Ilie Bolojan, joi după amiază, la finalul ședinței de Guvern.

Premierul interimar a dat asigurări că eventualele măsuri de restricționare a consumului nu vor afecta gospodăriile.

„Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați. Deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea ,,consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ”, a declarat acesta.

Întrebat dacă România se confruntă cu riscul unui blackout, premierul interimar Ilie Bolojan a respins acest scenariu, subliniind că măsurile pregătite de Guvern au caracter exclusiv preventiv. „Nu suntem în situația pe care ați descris-o”, a afirmat acesta.

Planul de intervenție vizează exclusiv marii consumatori industriali și ar urma să fie aplicat gradual, doar dacă situația din sistemul energetic se va deteriora. Guvernul urmează să stabilească în ședința de vineri criteriile și procedurile după care vor fi implementate aceste măsuri.

Restricțiile sunt analizate în contextul riscurilor generate de producția redusă de energie și de condițiile hidrologice dificile, care pun presiune asupra funcționării unor capacități importante din sistemul energetic național.