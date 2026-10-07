 „Băieții sunt băieți”, una dintre cele mai periculoase scuze - Lecția cazului „Cornell 7” | adevarul.ro
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„Băieții sunt băieți”, una dintre cele mai periculoase scuze - Lecția cazului „Cornell 7”

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Cazul „Cornell 7”, în care o fostă studentă susține că a fost drogată și violată în grup la o petrecere a unei fraternități, a readus în atenție o întrebare incomodă: ce îi învață societatea pe băieți despre fete, limite și responsabilitate? De la scuza „băieții sunt băieți” până la presiunea grupului, comportamentele tolerate în copilărie pot ridica probleme serioase mai târziu.

Universitatea Cornell
Cazul de viol „Cornell 7” care a indignat o lume întreagă Foto: Getty

Cazul cunoscut drept „Cornell 7” a provocat un val de indignare în Statele Unite și a readus în atenție o întrebare incomodă: ce îi învățăm, de fapt, pe băieți despre felul în care trebuie să se raporteze la fete și femei?

O fostă studentă a Universității Cornell susține, într-un proces civil, că a fost drogată și violată în grup în 2024, la o petrecere organizată într-o fraternitate. Cazul a devenit viral după apariția unor noi informații, iar procurorul districtual din Tompkins County, care refuzase inițial să deschidă o anchetă penală, a decis ulterior să redeschidă cazul, potrivit publicației britanice The Independent.

Publicația relatează și despre existența unui schimb de mesaje pe Snapchat, despre care se presupune că provine din noaptea incidentului. În conversație, aceasta ar fi fost descrisă printr-un limbaj dezumanizant.

Doi dintre tinerii implicați în cazul „Cornell 7” au fost exmatriculați, iar fraternitatea a fost interzisă definitiv în campus. Ceilalți au absolvit în majoritate facultatea, în timp ce tânăra care îi acuză a renunțat la studii după ce a raportat presupusul atac, potrivit aceleiași surse.

„Băieții sunt băieți”, o scuză care începe din copilărie

Dincolo de anchetă și de stabilirea responsabilităților individuale, cazul a reaprins o discuție mai largă despre educația băieților.

Într-o analiză publicată de The Independent, jurnalista Holly Baxter atrage atenția asupra diferenței dintre standardele pe care societatea le aplică băieților și cele impuse fetelor. În copilărie, comportamentele agresive, conflictele sau lipsa autocontrolului sunt uneori minimalizate în cazul băieților prin cunoscuta expresie „boys will be boys”. Fetelor, în schimb, li se cere adesea să fie mai mature, mai calme și mai responsabile.

Problema nu este că un copil energic sau dificil va deveni un adult violent. Discuția este despre limitele pe care adulții aleg să le impună și despre comportamentele pe care ajung să le scuze.

Baxter susține că băieții ar trebui crescuți astfel încât să vadă fetele nu doar ca potențiale partenere romantice, ci ca persoane de sine stătătoare. La fel de importantă ar fi capacitatea de a contesta comportamentul unui grup sau al unei persoane cu autoritate atunci când acesta devine abuziv.

De ce „băieții buni” pot deveni o capcană

Există și o altă problemă: tendința adulților de a împărți lumea între „băieți buni” și agresori ușor de recunoscut.

Una dintre capcane este ideea că un băiat politicos, inteligent, cu rezultate bune și provenit dintr-o familie „bună” nu ar putea ajunge să aibă un comportament abuziv. Tocmai această imagine poate face dificilă acceptarea unor acuzații grave atunci când ele apar. Baxter atrage atenția că, dacă ne imaginăm agresorul ca pe un „monstru” ușor de recunoscut, riscăm să punem la îndoială victima atunci când cel acuzat nu corespunde acestei imagini.

Cazul „Cornell 7” nu oferă o rețetă simplă despre cum trebuie crescuți băieții și nici nu poate fi redus la educația primită în familie. Ridică însă întrebări despre ce se întâmplă acasă, la școală și mai târziu în grupurile în care adolescenții și tinerii caută acceptare: ce comportamente sunt sancționate, care sunt trecute cu vederea și cât de devreme învață un băiat că apartenența la grup nu îl scutește de responsabilitatea propriilor alegeri.

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