 Guvernul pregătește limitarea temporară a consumului de energie pentru marile companii. Bolojan: „Vor fi notificate cu 24 de ore înainte” | adevarul.ro
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Guvernul pregătește limitarea temporară a consumului de energie pentru marile companii. Bolojan: „Vor fi notificate cu 24 de ore înainte”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, 4 august, că Guvernul va adopta în zilele următoare o hotărâre care permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii, dacă măsurile voluntare nu vor fi suficiente pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național.

Ilie Bolojan/FOTO: Facebook
Ilie Bolojan/FOTO: Facebook

„În această dimineață am analizat, în trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României.  Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.

Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național”, a transmis premierul interimar într-o postare pe Facebook.

Bolojan a adăugat că nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut, ceea ce „este un semnal bun”.

„Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult.

Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii”, a mai precizat acesta.

Premierul interimar a mai afirmat că autoritățile nu anticipează „probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori.”

„Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”

Ilie Bolojan a mai transmis că, în ultima ședință, a discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

„Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid”, a spus acesta.

Nu în ultimul rând, le mulțumește tuturor cetățenilor și companiilor „care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile”.

„Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic. În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național.

Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a explicat acesta.

Grindeanu cere redeschiderea centralelor electrice pe bază de cărbune

Cu o zi înainte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut public să meargă la Bruxelles pentru a cere Comisiei Europene să permită României să redeschidă centralele electrice pe bază de cărbune din Valea Jiului.  

„Cer public prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.

Deci, noi le punem la Senat, astăzi, acest proiect de lege care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora.

Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României. Suntem deja în recesiune și economia nu-și poate permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori, industria.”

Întrebat despre afirmațiile președintelui PSD, Bolojan a spus că „România a semnat un angajament prin PNRR prin care, în schimbul unor finanțări importante, granturi și împrumuturi, s-a angajat să reducă producția de cărbune”.

El a susținut că, în perioada 2021–2025, nu au fost realizate investițiile asumate în zone precum Craiova sau Valea Jiului, motiv pentru care Guvernul a fost nevoit să renegocieze calendarul de decarbonizare.

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