Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Guvernul a adoptat noi măsuri: schimbări la pensiile magistraților, rectificare bugetară și întărirea guvernanței întreprinderilor publice

Publicat:

Guvernul României a aprobat în ședința de vineri, 28 noiembrie 2025, o serie amplă de acte normative, de la modificări majore în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților și până la rectificarea bugetară și măsuri pentru eficientizarea întreprinderilor publice. Executivul a adoptat proiecte de lege, ordonanțe de urgență, hotărâri și memorandumuri cu impact direct asupra funcționării instituțiilor publice.

Guvernul a adoptat noi măsuri FOTO: Gov.ro
Guvernul a adoptat noi măsuri FOTO: Gov.ro

Guvernul a aprobat proiectul de lege ce modifică sistemul pensiilor de serviciu pentru magistrați, care include o creștere treptată a vârstei de pensionare și limitarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Potrivit Executivului, proiectul stabilește că vârsta de pensionare „va fi raportată la vârsta standard din sistemul public de pensii”, cu o vârstă minimă de 49 de ani valabilă până la 31 decembrie 2026. Totodată, este introdusă „condiția de vechime în muncă de cel puțin 35 de ani”.

Una dintre cele mai importante modificări este creșterea progresivă a vârstei de pensionare, „cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați”, până la atingerea vârstei standard, iar ulterior aceasta va urca la 65 de ani.

O nouă eșalonare a vechimii asimilate

Proiectul introduce și o nouă eșalonare a vechimii asimilate, valabilă până la 31 decembrie 2035. Executivul precizează că: „Potrivit reglementării propuse, perioada de 5 ani vechime în funcții/profesii asimilate va fi treptat eliminată, cu scăderea unui an de vechime asimilată la fiecare doi ani calendaristici. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2036, această posibilitate va fi complet eliminată. Totuși, etapizarea are ca obiectiv respectarea principiului securității juridice, eliminarea perioadei de 5 ani fiind realizată în mod treptat și predictibil”.

În ceea ce privește modul de calcul, pensia va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni, cu o limită clară: pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Se modifică și regulile privind bonificația de 1% și actualizarea pensiei de serviciu, aceste prevederi fiind restrânse exclusiv la persoanele care au deja decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Guvernul a transmis că proiectul va fi supus procedurii de angajare a răspunderii în fața Parlamentului.

Rectificarea bugetară: tăieri, suplimentări și realocări

Executivul a adoptat și a doua rectificare bugetară din 2025, construită pe o creștere economică estimată la 0,6%, un PIB de 1.902 miliarde lei și o inflație medie anuală de 7,1%.

Rectificarea prevede diminuarea unor cheltuieli, inclusiv o reducere de 1 miliard de lei la dobânzi, precum și creșteri importante, cum ar fi majorarea cheltuielilor de capital cu 352 de milioane de lei.

Printre cele mai importante suplimentări:

  • Ministerul Sănătății: +1,511 miliarde lei, în special pentru transferurile către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
  • Ministerul Transporturilor: +750 milioane lei;
  • Ministerul Agriculturii: +80,8 milioane lei.

Cele mai mari diminuări vizează:

  • Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei;
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde lei;
  • Ministerul Economiei: -499,2 milioane lei.

Guvernul arată că rectificarea a fost determinată de „reflectarea în bugete a formei revizuite a Planului Național de Redresare și Reziliență”, precum și de necesitatea acoperirii unor cheltuieli urgente, precum plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau furnizarea materialelor medicale.

Bugetele asigurărilor sociale și ale șomajului, ajustate

Bugetul asigurărilor sociale de stat primește 222,8 milioane lei în plus la capitolul venituri, în special prin subvenția de la bugetul de stat, iar cheltuielile pentru plata pensiilor cresc cu 250 milioane lei pentru luna decembrie.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj suferă însă o diminuare a veniturilor cu 187,1 milioane lei, dar excedentul acestui buget va crește cu 34,2 milioane lei.

Noi reguli pentru întreprinderile publice: guvernanță și transparență întărite

Guvernul a aprobat o hotărâre ce modifică funcționarea AMEPIP și clarifică regulile de selecție a administratorilor întreprinderilor publice. Procedurile vor trebui declanșate cu minimum șase luni înainte de expirarea mandatelor, pentru a evita situațiile de provizorat.

Se introduc reguli mai clare privind experiența profesională necesară, proceduri transparente pentru selectarea reprezentanților autorității tutelare și posibilitatea revizuirii indicatorilor de performanță la solicitarea temeinic justificată a instituțiilor publice.

Regulamentul AMEPIP va fi publicat direct pe site-ul instituției, „pentru asigurarea transparenței”.

Memorandumuri aprobate pentru accelerarea proiectelor europene

Guvernul a aprobat trei memorandumuri, dintre care unul permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să încheie contracte de finanțare în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Valoarea totală nerambursabilă a contractelor ce urmează să fie încheiate până la finalul anului este de 1,68 miliarde lei, la care se adaugă contribuții proprii de aproximativ 228 milioane lei. Executivul subliniază că măsura este necesară pentru „accelerarea implementării proiectelor, reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene și maximizarea impactului economic și social al investițiilor”.

