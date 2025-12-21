search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Zelenski: Un acord de pace adevărat s-ar putea să nu se concretizeze niciodată

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord menit să pună capăt războiului are valoare doar înseamnă mai mult decât o semnătură semnat pe hârtie și este implementat efectiv, or în prezent un astfel de acord nu există și se prea poate nici să nu se concretizeze vreodată.

Volodimir Zelenski, conferință de presă cu premierul portughez Luis Montenegro FOTO EPA-EFE
Volodimir Zelenski, conferință de presă cu premierul portughez Luis Montenegro FOTO EPA-EFE

Zelenski a făcut aceste comentarii la o conferință de presă comună cu prim-ministrul portughez Luís Muntenegru, aflat în vizită la Kiev, sîmbătă, 20 decembrie, relatează agenția de presă Interfax-Ucraina, citată de Ukrainska Pravda.

„Pacea este mai bună decât războiul, dar nu cu orice preț, pentru că am plătit deja un preț uriaș. Ceea ce contează pentru noi este o pace dreaptă și durabilă, astfel încât să nu poată fi încălcată de o nouă dorință a liderului rus Vladimir Putin sau a unui alt Putin. Este foarte important să existe garanții de securitate puternice, astfel încât o nouă agresiune împotriva noastră să devină de neconceput și fizic imposibilă. Acesta nu trebuie să fie doar un acord, bun sau rău. Bun pentru cine, rău pentru cine? Nu vreau să-l etichetez în vreun fel. S-ar putea nici să nu se întâmple. Nu există astăzi, nu avem un acord astăzi. Va exista unul când nu va fi doar pe hârtie, formulat în scris, ci în momentul în care războiul se oprește”, a subliniat el.

În acest punct,  Zelenski a dat drept exemplu Memorandumul de la Budapesta.

„Acel acord nu ne-a protejat. Astfel că nu îl consider puternic sau că a funcționat. Pentru mine, un acord nu se reduce la o semnătură.

„Un acord, ar trebui să includă un număr de aranjamente și documente, inclusiv garanții de securitate americane și europene, care ar trebui votate și aprobate de Congresul SUA. De asemenea, ar fi necesar să fie stipulat în detaliu ce s-ar întâmpla dacă agresiunea Moscovei s-ar abate din nou asupra noastră și cum i-ar proteja SUA și europenii pe ucraineni în acest caz, precum și ce ar face partenerii. Cred că acordul trebuie să fie corect și eficient pentru Ucraina.”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un „acord de pace”, în ciuda complexității situației, „ar funcționa” și că „mulți oameni vor să-l vadă funcționând”.

Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că autoritățile ucrainene nu își pot permite să se gândească că actualul proces de pace ar putea eșua.

David Arahamia, liderul partidului Slujitorul Poporului, fracțiunea parlamentară aflată la guvernare, a declarat anterior că nu există nicio posibilitate pentru un „acord de pace bun” cu Rusia; alegerea fiind între un acord foarte prost sau niciun acord și continuarea războiului.

