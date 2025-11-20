PNRR-ul revizuit, adoptat de Guvern. Pîslaru anunță platforma care arată stadiul tuturor proiectelor

Guvernul a aprobat joi Hotărârea care transpune în legislația națională decizia Consiliului European privind PNRR-ul revizuit, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Totodată, a fost prezentată și o platformă digitală unde pot fi consultate toate proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și stadiul lor de implementare.

„Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia de implementare a Consiliului care aprobă PNRR-ul revizuit. Vă spuneam săptămâna trecută că avem aprobarea finală de la Uniunea Europeană și iată, astăzi avem reașezarea sumelor oficiale în bugetul României astfel încât să fie totul extrem de clar și de predictibil în ceea ce înseamnă implementarea PNRR”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru la finalul ședinței de Guvern.

Oficialul a anunțat și lansarea unei platforme dedicate transparenței proiectelor PNRR, accesibilă pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. „Lansez public astăzi o platformă pe care atât la nivel guvernamental o așteptam, cât și ceva ce este cerut de întreaga societate. Discutăm de tabloul de bord PNRR. (…) Este o premieră clară în administraţia românească și, atenție, lucrul acesta vine din partea Comisiei Europene ca o bună practică la nivel european. Deci, dintr-un PNRR blocat ajungem să avem într-adevăr o bună practică în ceea ce înseamnă prezentarea, transparenţa şi gestiunea PNRR”, a precizat Pîslaru.

Potrivit ministrului, platforma include peste 21.000 de proiecte finanțate, fiecare dintre ele având detalii privind progresul tehnic și financiar.

„Observăm noua alocare de 21,4 miliarde de euro și vedem unde suntem astăzi. Suntem aproape la 9 miliarde de cheltuieli, iar până la sfârșitul anului cred că vom ajunge undeva spre 10, deci cam la jumătate din PNRR, deja plătit pentru proiectele aflate în derulare. (…) Vedem de fapt despre câte proiecte discutăm: peste 21.000, mai exact 21.262 de proiecte”, a mai spus ministrul.

Platforma permite și filtrarea proiectelor pe domenii, astfel încât utilizatorii pot găsi rapid investițiile dintr-un sector anume.

„Dacă cineva caută, de exemplu, «școală», apar toate cele peste 3.300 de proiecte din domeniul educației”, a explicat Pîslaru.