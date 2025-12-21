search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Theo Rose, mesaj emoționant după marea finală: „Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia”

Publicat:

Theo Rose, jurată în competiția „Vocea României”, a transmis un mesaj sincer și emoționant după încheierea parcursului său în show. Artista a vorbit despre muncă, oboseală, alegeri asumate și despre legătura specială creată cu Eva, concurenta din echipa sa, dar și despre colaborarea cu Horia Brenciu.

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Theo Rose a explicat că experiența din acest sezon s-a încheiat exact așa cum trebuia pentru ea. „Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest”, a scris artista.

Theo Rose i-a felicitat pe câștigători și a vorbit despre felul în care muzica își găsește mereu locul potrivit. „Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni”.

Artista a ținut să le mulțumească celor care au susținut-o pe Eva, concurenta din echipa sa, subliniind evoluția acesteia pe parcursul competiției. „Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”.

Un mesaj special a fost dedicat lui Horia Brenciu: „Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”.

„Am câștigat o soră mai mică” 

Theo Rose a vorbit cu mândrie despre Eva, dincolo de rezultate sau clasamente. „De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere”.

Mesajul artistei se încheie cu o notă de continuitate și recunoștință: „În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”.

Marea Finală a show-ului „Vocea României”, sezonul 13, a fost difuzată vineri, 19 decembrie. Trofeul competiției și marele premiu de 100.000 de euro au fost câștigate de Alessia Pop, concurentă din echipa lui Tudor Chirilă, în urma votului exclusiv al telespectatorilor. Aceasta este a cincea victorie consecutivă pentru Tudor Chirilă și a opta din palmaresul său de antrenor în cadrul emisiunii.

