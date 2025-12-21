search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Putin s-a adresat națiunii având în spate o hartă uriașă a Rusiei. Cum stau lucrurile în realitate pe câmpul de luptă din Ucraina, potrivit analiștilor

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin și șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, continuă să supraevalueze public câștigurile de pe câmpul de luptă, reafirmând în același timp angajamentul Moscovei față de obiectivele sale maximaliste ale  războiului, potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Soldați ucraineni pe frontul din Donețk FOTO EPA-EFE
Soldați ucraineni pe frontul din Donețk FOTO EPA-EFE

Cifrele umflate au menirea de a convinge Occidentul că apărarea ucraineană se prăbușește - o narațiune la Kremlinul recurge pentru a face presiuni asupra Kievului și a partenerilor săi să accepte condițiile Rusiei înainte de posibile discuții de pace.

Putin a afirmat pe 17 decembrie că forțele rusești au ocupat orașul Siversk și alte „așezări importante din punct de vedere strategic”. În schimb, analiștii ISW, pe baza dovezilor vizuale și a informaților legate de acel câmp de luptă, a estimat că forțele rusești au ocupat doar aproximativ 77% din Siversk.

Gherasimov a mers mai departe, declarând de pildă atașaților militari străini pe 18 decembrie că Rusia controlează Kupiansk - în ciuda dovezilor tot mai numeroase că forțele ucrainene eliberează porțiuni semnificative din oraș - și că trupele rusești dețin  50% din Kostiantinivka,

Liderii ruși revendică mai mult control teritorial decât cel real

IAnaliștii ISW nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația lui Gherasimov cu privire cel puțin la Kostiantinivka. Grupul de experți ce monitorizează evoluția zilnică a războiului a estimat că forțele rusești au ocupat doar 1,6% din oraș, menținând o prezență de doar cinci procente prin misiuni de infiltrare sau atacuri.

Chiar și bloggerii ruși pro-război – de obicei înclinați să amplifice discursul Moscovei – susțin că au controlul a doar 11% din oraș, mult sub cifra lui Gherasimov.

În cadrul unei ceremonii de decernare a medaliilor militarilor ruși, pe 17 decembrie, Putin a declarat că Rusia își va atinge toate obiectivele. Un laureat al medaliei Eroul Rusiei a comentat că forțele ruse împlinesc ordinul lui Putin de a cuceri „pământurile ancestrale” ale Rusiei.

Declarațiile lui Putin se aliniază retoricii sale publice recente privind angajamentul său neclintit  față de obiectivele maximaliste ale războiului pornit în 2022, un semn că acesta nu va accepta un acord de pace inspirat din planul în 28 de puncte propus de SUA, favorabil Moscovei.

image

Moscova umflă câștigurile teritoriale din 2025

Gherasimov a susținut că forțele ruse au confiscat peste 6.300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025 - o cifră ce depășește cifrele prezentate de ministrul Apărării, Andrei Belousov, și anume de 6.000 de kilometri pătrați. ISW a estimat că Rusia a confiscat de fapt aproximativ 4.700 de kilometri pătrați în acest an.

Chiar și așa, aceste cuceriri reprezintă doar 1,04% din teritoriul Ucrainei - o suprafață doar puțin mai mare decât statul american Delaware.

Analiștii ISW evaluează că aceste supraestimări subminează de fapt propriul efort al Kremlinului de a prezenta o victorie rusească pe câmpul de luptă și un colaps defensiv ucrainean ca fiind inevitabile. Gherasimov a profitat de informarea adresată oficialilor militari străini pentru a amplifica afirmațiille lui Putin și Belousov din cadrul ședinței consiliului Ministerului Apărării rus din 17 decembrie, probabil pentru a răspândi aceste narațiuni în rândul unei audiențe internaționale.

Un scenariu cu repetiție

Acest tipar nu este nou. În octombrie, ISW a relatat că până și bloggerii ruși pro-război  respingeau public afirmațiile lui Gherasimov despre încercuirea trupelor ucrainene în apropiere de Pokrovsk și Kupiansk ca fiind efectiv ficțiune, unul dintre ei descriind situația de pe câmpul de luptă ca fiind „100% haos”.

În raportul din 18 decembrie, ISW a concluzionat că afirmațiile ministrului rus al Apărării, Belousov, despre ocuparea rapidă a „Centurii Fortificate” din Ucraina sunt contrazise de propriul calendar - trupele ruse încearcă să cucerească orașul Pokrovsk de aproape 140 de zile.

Putin a ținut conferința sa anuală pe fundalul unei hărți gigantice 

Pe tot parcursul maratonului de întrebări de aproape cinci ore, în spatele lui Putin a stat o uriașă hartă a Rusiei la care au fost adăugate teritoriile ucrainene încorporate - regiunea estică Donabs, dar și Zaporojie și Herson din sud, alături de Crimeea.

Pe fondul negocierilor de pace intrate într-o fază accelerată, un astfel de gest transmite un semnal puternic: Putin nu are nicio intenție să renunțe la ambiția sa de a acapara vaste teritorii din țara sfâșiată de război.

Putin a salutat, de asemenea, recentele progrese ale Moscovei pe front și a amenințat cu mai multe acțiuni militare sau măsuri în cazul în care Kievul – și, prin extensie, Europa – refuză termenii Rusiei pentru un acord de pace.

De asemenea, el a negat că tergiversează discuțiile de soluționare a conflictului și că impresia Occidentului că Moscova a respins propunerile SUA este falsă: de fapt Moscova a fost de acord cu „anumite compromisuri” la summitul cu SUA din Alaska.

„La întâlnirea noastră cu președintele Trump la Anchorage, practic am fost de acord cu propunerile președintelui Trump.

Prin urmare, a susșine că respingem orice este absolut incorect și nu are niciun temei.”

„La întâlnirile preliminare de la Moscova, ni s-au făcut propuneri și ni s-a cerut să facem anumite compromisuri. Când am ajuns la Anchorage, am spus că acestea nu vor fi decizii ușoare pentru noi, dar am fost de acord cu compromisurile propuse.”

„Mingea este acum în curtea adversarilor noștri occidentali... în primul rând a șefului regimului de la Kiev și a sponsorilor lor europeni”, a adăugat Putin.

Enumerând o serie de orașe și localități din estul Ucrainei vizate acum de armata rusă, liderul Kremlinului s-a declarat convins că Moscova va cuceri în curând mai multe așezări .

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact”, a declarat Putin.

„Am certitudinea că până la sfârșitul acestui an vom fi martori la noi succese”, a adăugat el.


