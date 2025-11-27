search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Dilema vicepreședintelui CSM în legătură cu colegii săi: „Vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”

Publicat:

Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM, a explicat după ședință motivele respingerii proiectului Guvernului privind pensiile speciale ale magistraților.

Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM

Claudiu Sandu a fost întrebat de jurnaliști de ce plenul CSM se opune pensionării la 65 de ani sau reducerii pensiei, așa cum prevede proiectul Guvernului.

„Magistrații sunt cetățeni, ca oricare alții, nu au avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani, deși ar trebui să vă întrebați, ca cetățean, dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani. Iar cu afirmația pe care ați făcut-o, legată de tăierea pensiei cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem, de fapt, problema principală: această inechitate care se stabilește prin lege. Față de pensionarii anteriori, probabil vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu de 100% din net și următorii care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil, mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unor asemenea reglementări. Față de 130% din net, care reprezintă mii de pensii în plată în acest moment, este o înjumătățire”, a precizat vicepreședintele CSM.

Acesta a precizat că magistrații vor depune ei înșiși un proiect de lege.

„La acest moment sunt discuții în jurul unui proiect de lege, în limitele competenței noastre constituționale. Ceea ce vreau să vă mai spun este că, în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii din țară, atât procurorii cât și judecătorii au recomandat această avizare negativă a proiectului de lege, atât încât și noi, fiind un organ ales și nu numit, suntem cumva datori colegilor noștri să le respectăm voința”, a mai spus Claudiu Sandu.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit de la ora 11.00, pe ordinea de zi fiind alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026, respectiv președintele și vicepreședintele.

Deși reforma pensiilor nu a fost oficial pe ordinea de zi, Guvernul a sperat că va primi avizul CSM pentru a respecta termenul limită de vineri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind pensiile speciale, dat fiind că nerespectarea acestui termen ar putea costa România 231 de milioane de euro.

Consiliului Superior al Magistraturii a dat însă aviz negativ pe reforma pensiilor magistratilor.

Avizul CSM este însă consultativ. Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ privind reforma pensiilor magistraților.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședință, s-a abținut de la vot.

Proiectul de lege le reduce magistraților  pensia la 70/% din ultimul salariu net și îi scoate la pensie la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani.  

