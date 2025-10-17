Bolojan a redus cu aproape 20% subvenția partidelor politice, fără să anunțe public. AEP confirmă tăierea de 52 de milioane de lei

Guvernul condus de Ilie Bolojan a redus semnificativ sumele destinate finanțării partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025. Subvenția anuală a fost diminuată de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Deși premierul Bolojan promisese în vară o reducere de 10%, tăierea reală este de aproape 20%, mai exact de 17,6% din bugetul prevăzut inițial pentru 2025.

Informația nu a fost comunicată explicit de Guvern sau de liderii Coaliției, fiind descoperită ulterior în documentele rectificării bugetare. Mai mult, la două zile după adoptarea rectificării, premierul declara public că „se va discuta în viitor” despre o reducere a subvenției, lăsând impresia că măsura nu fusese încă aplicată. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat oficial diminuarea bugetului partidelor.

Potrivit unor surse politice citate de HotNews, inclusiv membri din conducerea PNL, PSD și USR nu știau că bugetul partidelor fusese deja diminuat: „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a declarat o sursă.

Cum s-a produs reducerea

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat în conferința de presă din 1 octombrie că ministerul „a operat reținerea de 10% pe bugetul AEP, adică aproximativ 51 de milioane de lei”. Totuși, Nazare a evitat să spună clar că este vorba despre tăierea subvenției pentru partidele politice, afirmând doar că „momentan nu există o decizie politică” privind această zonă.

În realitate, suma reținută din bugetul AEP a afectat direct fondurile destinate partidelor, întrucât legea nu permite reducerea cheltuielilor de personal, ci doar a celor pentru subvenții.

Astfel, bugetul AEP a fost diminuat cu peste 50 de milioane de lei, exact suma corespunzătoare subvenției tăiate.

Câți bani mai primesc partidele în 2025

După rectificarea bugetară, AEP a transmis pentru HotNews noile sume care urmează să fie distribuite formațiunilor politice:

PSD: 77.101.731 lei

AUR: 45.591.468 lei

PNL: 41.976.836 lei

USR: 29.794.829 lei

SOS România: 19.819.130 lei

POT: 15.969.345 lei

PMP: 1.090.837 lei

Forța Dreptei: 1.035.821 lei

Noile valori sunt apropiate de cele din 2023, un an fără alegeri, dar mai mici decât cele din 2024, când partidele au beneficiat de finanțări record, pe fondul celor patru scrutine electorale.

Rambursarea pentru campania prezidențială

Rectificarea bugetară din 1 octombrie a inclus și suma de 169 de milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor din campania prezidențială din mai 2025.

Din această sumă, aproape 100 de milioane vor fi direcționate către candidații independenți, precum Nicușor Dan și Victor Ponta, pentru acoperirea împrumuturilor contractate în timpul campaniei.

Candidații susținuți de partide – printre care Crin Antonescu și George Simion – vor primi fondurile prin intermediul formațiunilor politice, însă banii vor fi folosiți pentru rambursarea împrumuturilor făcute în campanie, nu pentru activitatea curentă a partidelor.