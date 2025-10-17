search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bolojan a redus cu aproape 20% subvenția partidelor politice, fără să anunțe public. AEP confirmă tăierea de 52 de milioane de lei

0
0
Publicat:

Guvernul condus de Ilie Bolojan a redus semnificativ sumele destinate finanțării partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025. Subvenția anuală a fost diminuată de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Tăierea reală este de aproape 20%, nu de 10% cum se discutase inițial. FOTO: Mediafax
Tăierea reală este de aproape 20%, nu de 10% cum se discutase inițial. FOTO: Mediafax

Deși premierul Bolojan promisese în vară o reducere de 10%, tăierea reală este de aproape 20%, mai exact de 17,6% din bugetul prevăzut inițial pentru 2025.

Informația nu a fost comunicată explicit de Guvern sau de liderii Coaliției, fiind descoperită ulterior în documentele rectificării bugetare. Mai mult, la două zile după adoptarea rectificării, premierul declara public că „se va discuta în viitor” despre o reducere a subvenției, lăsând impresia că măsura nu fusese încă aplicată. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat oficial diminuarea bugetului partidelor.

Potrivit unor surse politice citate de HotNews, inclusiv membri din conducerea PNL, PSD și USR nu știau că bugetul partidelor fusese deja diminuat: „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a declarat o sursă.

Cum s-a produs reducerea

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat în conferința de presă din 1 octombrie că ministerul „a operat reținerea de 10% pe bugetul AEP, adică aproximativ 51 de milioane de lei”. Totuși, Nazare a evitat să spună clar că este vorba despre tăierea subvenției pentru partidele politice, afirmând doar că „momentan nu există o decizie politică” privind această zonă.

În realitate, suma reținută din bugetul AEP a afectat direct fondurile destinate partidelor, întrucât legea nu permite reducerea cheltuielilor de personal, ci doar a celor pentru subvenții.

Astfel, bugetul AEP a fost diminuat cu peste 50 de milioane de lei, exact suma corespunzătoare subvenției tăiate.

Câți bani mai primesc partidele în 2025

După rectificarea bugetară, AEP a transmis pentru HotNews noile sume care urmează să fie distribuite formațiunilor politice:

PSD: 77.101.731 lei

AUR: 45.591.468 lei

PNL: 41.976.836 lei

USR: 29.794.829 lei

SOS România: 19.819.130 lei

POT: 15.969.345 lei

PMP: 1.090.837 lei

Forța Dreptei: 1.035.821 lei

Noile valori sunt apropiate de cele din 2023, un an fără alegeri, dar mai mici decât cele din 2024, când partidele au beneficiat de finanțări record, pe fondul celor patru scrutine electorale.

Rambursarea pentru campania prezidențială

Rectificarea bugetară din 1 octombrie a inclus și suma de 169 de milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor din campania prezidențială din mai 2025.

Din această sumă, aproape 100 de milioane vor fi direcționate către candidații independenți, precum Nicușor Dan și Victor Ponta, pentru acoperirea împrumuturilor contractate în timpul campaniei.

Candidații susținuți de partide – printre care Crin Antonescu și George Simion – vor primi fondurile prin intermediul formațiunilor politice, însă banii vor fi folosiți pentru rambursarea împrumuturilor făcute în campanie, nu pentru activitatea curentă a partidelor.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
stirileprotv.ro
image
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii
gandul.ro
image
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
mediafax.ro
image
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
playtech.ro
image
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Mai multe orașe riscă să ajungă comune. Ce localități vor ajunge însă municipii
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Prinţesa Charlène de Monaco, splendidă în gri deschis. A îmbrăcat ținuta cea mai în vogă a toamnei

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!