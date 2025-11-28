search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraților: vârsta de pensionare va crește și cuantumul pensiei va fi limitat la 70% din venitul net

Publicat:

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege privind pensiile magistraților, care aduce modificări semnificative în sistemul de pensii de serviciu. Principalele schimbări vizează creșterea treptată a vârstei de pensionare și limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate.

FOTO: Shuttertock
FOTO: Shuttertock

Potrivit proiectului, vârsta minimă de pensionare va fi de 49 de ani până la sfârșitul anului 2026, iar treptat, fiecare generație de magistrați va vedea vârsta de pensionare crescând cu câte un an, până la atingerea vârstei standard din sistemul public și, ulterior, a limitei de 65 de ani. Totodată, condiția de vechime în muncă de 35 de ani va fi introdusă etapizat, luând în calcul întreaga activitate profesională, nu doar vechimea în magistratură.

Executivul prevede și o nouă etapizare a perioadelor de vechime asimilată, care vor fi luate în calcul pentru pensia de serviciu timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii, urmând ca din 2036 să fie complet eliminate.

În ceea ce privește cuantumul pensiei, acesta va fi calculat la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor pentru care s-au reținut contribuții sociale în ultimele 60 de luni, cu o limitare la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate. De asemenea, bonificațiile și actualizările pensiei vor fi acordate doar celor care se pensionează sau îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a legii.

Proiectul va fi transmis Parlamentului prin procedura angajării răspunderii, urmând să fie adoptat rapid de legislativ.

