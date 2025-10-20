Guvernul a deschis procesul de selecție pentru conducerea AMEPIP. Se caută un președinte și doi vicepreședinți

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecție pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Procesul are loc în cadrul implementării jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs, pentru un mandat de 4 ani. Agenția AMEPIP are rolul de a monitoriza eficiența companiilor publice și de a sprijini reforma guvernanței corporative în întreprinderile de stat, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea AMEPIP, selecția este realizată de o comisie special constituită și asistată de un expert independent în recrutare, conform prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Anunțul oficial privind selecția candidaților a fost publicat pe 6 octombrie 2025 pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. În acest moment este deschisă etapa de depunere a dosarelor de candidatură.

Data limită pentru înscriere este 6 noiembrie 2025, astfel că persoanele interesate mai au la dispoziție 18 zile pentru a aplica.