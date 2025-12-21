search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
„Tinder pentru copii”: aplicația cu acces de la 13 ani, acuzată că a facilitat abuzuri sexuale asupra minorilor

Publicat:

O aplicație care promite conectarea tinerilor începând cu vârsta de 13 ani, modelată după principiul de „glisare” specific aplicațiilor de întâlniri, este acuzată că a devenit un teren fertil pentru prădătorii sexuali, în ciuda măsurilor de siguranță declarate.

O companie a dezvoltat un „Tinder pentru copii” FOTO: Arhivă
O companie a dezvoltat un „Tinder pentru copii” FOTO: Arhivă

În lumea startup-urilor, unele idei sunt neconvenționale, altele sunt mai bizare sau chiar periculoase, cum ar fi o companie care vinde o cameră de toaletă cu inteligență artificială pentru analiza scaunului, notează Futurism. În această categorie intră și aplicația Wizz, într-un mod întunecat.

Promovând „interacțiunea adecvată vârstei”, Wizz este o aplicație franceză construită pe mecanismul de „glisare la stânga sau la dreapta” specific aplicațiilor precum Tinder. Este destinată copiilor începând de la 13 ani, cu scopul declarat de a-i conecta cu alții de vârsta lor.

Realitatea dură din spatele promisiunilor

În realitate, aplicația a devenit un mecanism prin care prădătorii sexuali ajung la victime minore. „Având în vedere creșterea masivă a cazurilor de agresiune sexuală asupra copiilor, facilitate de rețelele sociale, aceasta este o responsabilitate imensă, una pe care Wizz nu a reușit să o gestioneze”, se remarcă în rapoartele media.

Așa cum a menționat The Hill, Wizz a fost implicată într-un număr „previzibil uimitor” de incidente de abuz sexual. Deși compania susține că folosește „algoritmi sofisticați de siguranță AI pentru verificarea vârstei”, acestea s-au dovedit ineficiente.

Cazuri concrete de abuz

În Hawaii, o fată de 11 ani, agresată sexual de un pușcaș marin activ, a declarat că s-au întâlnit prima dată pe Wizz. În ciuda politicilor aplicației, agresorul de 19 ani s-a dat drept un adolescent de 15 ani, iar algoritmul nu l-a detectat.

Există și alte cazuri: un bărbat de 23 de ani care s-a prefăcut a avea 14 pentru a agresa o fată de 14 ani, sau unul de 27 care a pretins că are 16 pentru a viola mai multe minore. The Hill a testat sistemul cu un angajat de 28 de ani, care a reușit să se înregistreze ca un adolescent de 16 ani.

Presiune publică și o posibilă soluție legislativă

Aplicația a fost temporar eliminată de pe marile magazine de aplicații datorită presiunii grupurilor de protecție, dar a revenit cu promisiuni de măsuri de siguranță îmbunătățite. Acum, atenția se îndreaptă spre o soluție legislativă. Republicanii și Democrații colaborează pentru a promova Legea Siguranței Online a Copiilor (Kids Online Safety Act). The Hill subliniază că „tehnologia este singura industrie care nu este supusă pe scară largă standardelor de răspundere legală privind utilizarea produselor sale”.

