Președintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a depus duminică o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, aflat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, pentru a omagia victimele Revoluţiei. Administraţia Prezidenţială a anunţat oficial această ceremonie, subliniind importanţa păstrării memoriei celor care şi-au pierdut viaţa pentru libertatea României.

→ Imaginea 1/5: Nicușor Dan la troița de la Piața Universității în memoria victimelor Revoluției Române FOTO: Inquam/ George Călin

Anul trecut, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la Revoluţie, Nicuşor Dan, atunci primar general al Capitalei, declara că avem datoria de a proteja democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor şi de a menţine direcţia europeană a Bucureştiului şi a României.

„Trebuie să ne oprim un moment şi să ne amintim despre acele vremuri, despre românii care au murit la Revoluţie astfel încât noi să avem acum libertatea de ne alege drumul şi de a spune fără frică ce gândim. Datorită lor trăim într-o societate liberă, întemeiată pe valori europene şi pe respectul drepturilor fundamentale”, scria Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook, citat de News.ro.

El sublinia atunci că democraţia câştigată trebuie apărată: „Trebuie să arătăm prin fapte că suntem demni de sacrificiul lor suprem, să-i onorăm pe cei care au luptat pentru libertate, democraţie şi dreptate. Datoria noastră este să protejăm democraţia câştigată cu preţul vieţilor eroilor noştri şi să menţinem direcţia europeană a Bucureştiului şi a României”.

Tot duminică premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj legat de Revoluţia din 1989 şi de evoluţia României de atunci. El a spus că, după 36 de ani de libertate, România „a revenit pe drumul democraţiei”, dar că nu totul a fost făcut corect şi că mai sunt aspecte de corectat în societate. Bolojan i-a îndemnat pe români să nu se lase „atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”. El a subliniat că, datorită sacrificiului celor care s-au ridicat împotriva dictaturii, România este astăzi o ţară liberă în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul.