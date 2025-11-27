Șefa ÎCCJ se va opune reformei pensiilor magistraților în ședința CSM: „Asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a anunțat că va vota „categoric împotrivă” la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind reforma pensiilor magistraților. Șefa Curții Supreme a avertizat că această reformă reprezintă o presiune uriașă asupra magistraților și ar putea conduce la eliminarea de facto a pensiilor de serviciu.

Întrebată joi, la Digi24, despre ședința CSM în care se va discuta avizul referitor la pensiile speciale, Lia Savonea a declarat: „Pot să vă spun doar ce voi face eu, voi da un vot categoric «împotrivă» deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”.

Referitor la percepția colegilor săi, șefa ÎCCJ a adăugat: „După cum ați văzut, toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește joi, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi figurează alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026, respectiv președintele și vicepreședintele, prin votul membrilor plenului. Candidații trebuie să prezinte un proiect managerial care să includă viziunea lor privind gestionarea competențelor Consiliului, soluționarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar și proiectele aflate în derulare.

Termenul pentru PNRR

Deși reforma pensiilor nu este oficial pe ordinea de zi, Guvernul așteaptă avizul CSM pentru a respecta termenul limită de vineri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind pensiile speciale. Nerespectarea acestui termen ar putea costa România 231 de milioane de euro.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat joi la Digi24: „Așteptăm avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților, pentru ca Guvernul să se poată încadra în termenul dat României de Comisia Europeană, 28 noiembrie”.

El a adăugat că, dacă avizul CSM va fi emis astăzi, Guvernul ar putea angaja răspunderea pe reformă în regim de urgență, chiar vineri.

Amintim că Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a respins marți proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților și a solicitat CSM să dea, la rândul său, aviz negativ.