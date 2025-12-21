Gino Iorgulescu se pregătește să-i lase locul la șefia LPF unui colaborator. Poziția este o mină de aur

La 69 de ani, Gino Iorgulescu se gândește la urmașul său în funcția de președinte al LPF, deși cheltuielile mari cu spitalizarea fiului său nu-i dau pace și ar mai sta să încaseze 33.000 de euro pe lună (brut) și dincolo de alegerile din 2027.

Gino Iorgulescu, președintele în funcția al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre persoana potrivită care l-ar putea înlocui în funcție. Președinte din 2013, acesta e convins de faptul că secretarul general Justin Ștefan are toate calitățile pentru a-l înlocui la un moment dat.

Asta în ciuda faptului că lumea fotbalului îl vede pe Dani Coman cel mai potrivit pentru acest post. Coman este în prezent la FC Argeș, dar și-a dovedit priceperea la Astra Giugiu, cu care a câștigat titlul, și la FC Hermannstadt.

Iorgulescu va candida și la alegerile din 2027. În septembrie, la podcastul GSP „2 la 1”, Justin Ștefan spunea că va candida pentru această funcție doar dacă Iorgulescu s-ar retrage din cursă.

Totuși, în viziunea lui Iorgulescu, juristul Justin Ștefan îi poate continua cu succes munca, iar fotbalul românesc ar avea de câștigat.

„Dacă stau să mă gândesc, unul care ar putea să fie după mine ar trebui să fie Justin Ștefan, secretarul general. Dacă eu nu sunt aici, el știe ce are de făcut și la un moment dat poate face mai bine și ca mine. Eu pe el l-aș vedea președinte LPF.

E foarte preocupat, pasionat și a fost și la Federație o perioadă lungă, știe ce se întâmplă și pe acolo. Aici, la fel, știe ce se întâmplă. Și eu cred că el ar fi cel mai indicat”, a spus Iorgulescu, pentru prosport.ro.

Justin Ștefan, din 2013 secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, alături de Gino Iorgulescu

Justin Ștefan spunea ferm în septembrie că va candida la funcția de președinte al LPF „doar dacă se retrage Gino Iorgulescu” din cursă.

Pe 14 noiembrie 2013, Gino Iorgulescu câștiga alegerile pentru preluarea mandatului de președinte al LPF, într-o bătălie cu Dumitru Dragomir. „Corleone” a acuzat că Victor Ponta, pe atunci premier, l-a ajutat pe Gino.

În mai 2022, Iorgulescu a fost ales cu unanimitate de voturi pentru al treilea mandat

Spune că este plătit din drepturile TV

Gino Iorgulescu primește un salariu uriaș la LPF din care se plânge că este nevoit să dea câteva mii sub formă de taxe la stat.

„Ați mai spus-o, am 33.000 de euro pe lună. Înainte însă de impozite, așa că mai scădeți câteva mii.

De fapt, eu iau din banii aduși de mine pentru LPF și pentru cluburi din drepturile TV pe care le-am atras și negociat în așa fel încât Superliga s-o ducă mai bine de la un sezon la altul.

Salariul impresionează și pentru că nu mai cedez jumătate din el, precum pe durata primului mandat.

În prezent sunt și eu strâns cu ușa din pricina accidentului comis de fiul meu”, a afirmat Gino Iorgulescu, potrivit gsp.ro.