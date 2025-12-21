Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, acuză partidul lui Viktor Orban de „trădarea maghiarilor din Transilvania”

La un miting de campanie desfășurat la Szege, Peter Magyar, liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, a acuzat Fidesz, formațiunea politică a premierului Viktor Orban, de „trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.

Magyar le-a spus participanţilor că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile”, asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite MTI, citată de Agerpres,

Liderul Tisza i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat dur pe Janos Lazar, ministrul construcţiilor şi transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova, o candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

Peter Magyar a acuzat totodată Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania" şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari.

„Ce va fi necesar pentru ca (premierul ungar) Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (premierul Slovaciei, n.red.) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist - atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?", s-a mai întrebat politicianul ungar de opoziţie.

Schimbare istorică pe scena politică din Ungaria

Amintim că un sondaj realizat la sfârșitul lunii octombrie indică o schimbare istorică pe scena politică ungară: partidul Tisza, condus de Péter Magyar, îl devansează pe Fidesz cu 48% la 37%.

Totuși, chiar dacă Viktor Orbán ar pierde alegerile parlamentare din 2025, sistemul pe care l-a clădit în ultimii 15 ani pare proiectat să-l supraviețuiască.