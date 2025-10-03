Bolojan explică suplimentarea bugetului pentru serviciile secrete: „Nu-şi puteau acoperi integral salariile”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că serviciile de informații au primit mai mulți bani la ultima rectificare bugetară pentru a-și putea acoperi salariile. Situația a apărut, potrivit acestuia, din cauza majorărilor salariale decise în 2024 de Guvernul Ciolacu, un an electoral cu patru rânduri de alegeri.

Întrebat de ce sumele pentru servicii au fost suplimentate, premierul a explicat: „Toate instituţiile care au fost în situaţia de a nu-şi putea acoperi integral salariile au primit sumele în aşa fel încât să putem să asigurăm plata salariilor. La multe instituţii din sfera de ordine publică, datorită creşterii salariilor din primăvara anului trecut, prin efectul de anualizare – chiar dacă salariile n-au crescut, dar fondul total de salarii şi de pensii în sectorul public [...] au crescut bugetele pentru că ele s-au aplicat din ianuarie până la finalul anului. Şi de aici au apărut în multe zone aceste diferenţe. Asta este explicaţia”, a precizat Bolojan, potrivit News.ro.

Reacția la numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE

În spațiul public au apărut informații despre două posibile nume pentru conducerea serviciilor: avocatul Gabriel Zbârcea la SRI și ambasadorul Marius Lazurca la SIE.

Bolojan a precizat că nu l-a cunoscut pe Zbârcea: „Eu nu am avut ocazia să îl cunosc pe domnul Zbârcea. Nu am discutat niciodată cu dânsul”.

În schimb, premierul a confirmat că l-a întâlnit pe Lazurca în perioada în care acesta era ambasador la Budapesta: „Am avut o colaborare bună cu dânsul, eu fiind primar în Oradea. Și îl consider un om serios şi un diplomat de valoare al ţării noastre, un om experimentat”.

Cine decide numirile

Întrebat dacă Lazurca ar fi potrivit pentru șefia SIE, premierul a subliniat că decizia aparține președintelui: „Propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii, aşa cum prevede legislaţia noastră, le face preşedintele României. Şi când domnul preşedinte al României va considera că are persoanele potrivite, cu siguranţă va iniţia un dialog cu principalele forţe parlamentare, pentru că aceste propuneri trebuie votate în Parlament”.

În legătură cu faptul că președintele Nicușor Dan nu a avansat încă propuneri, Bolojan a comentat: „Unele decizii se iau mai repede, altele mai târziu. Domnul preşedinte va face propunerile atunci când va considera de cuviinţă. Astea sunt datele”.

Context politic

Serviciul Român de Informații (SRI) nu are conducere civilă din vara anului 2023, când Eduard Hellvig a demisionat din funcție. La SIE, instituția este condusă de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD.

În septembrie, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic. Întrebat atunci dacă îl va numi la conducerea SIE, șeful statului a răspuns: „Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziţie centrală”.