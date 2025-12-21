Trageri Speciale de Crăciun la Loto, duminică, 21 decembrie: La cât ajung premiile

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, cu premii suplimentate pentru categoriile I ale jocurilor principale. Pentru aceste trageri, fondul de câștiguri a fost majorat: 100.000 de lei pentru Loto 6/49, 50.000 de lei pentru Joker și 25.000 de lei pentru Loto 5/40.

La ultimele trageri loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie 2025:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Prețurile variantelor simple de joc sunt: Loto 6/49 – 9 lei, Joker – 8 lei, Loto 5/40 – 6 lei, Noroc - 4 lei, Noroc Plus - 3 lei, Super Noroc - 2 lei.

Reporturi importante pentru duminică

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 7,43 milioane de lei (aproximativ 1,46 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 4,71 milioane de lei (aproximativ 926.100 de euro).

La Joker, categoria I, reportul este de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 216.000 de lei (aproximativ 42.400 de euro). La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 66.100 de lei (aproximativ 12.900 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 124.800 de lei (aproximativ 24.100 de euro).