Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Guvernul așteaptă avizul CSM pentru a aproba proiectul privind pensiile magistraților. E ultima zi a termenului impus prin PNRR

Publicat:

O ședință de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - unul negativ - va fi comunicat formal Executivului. 

image

Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis, însă, din cele ce știm până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului vineri. Prin urmare, ședința extraordinară de guvern prin care să fie adoptat acest proiect și pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, ședința extraordinară de guvern va avea loc undeva în jurul prânzului, ora nu a fost precis stabilită. Până atunci va exista și un aviz al Consiliului Legislativ în privința acestui proiect”, a explicat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

CSM a avizat negativ proiectul privind pensiile magistraților

Amintim că joi, 27 noiembrie, plenul CSM a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Potrivit noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din media indemnizațiilor brute ale celor din sistem pe ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. Reprezentanții CSM cer 65% din salariul brut, aproximativ 85 la sută din venitul net, precum și o tranziție mai lungă.

România are termen până la data 28 noiembrie 2025 să adopte noua lege privind pensiile de serviciu ale magistraților — respectiv să îndeplinească „jalonul” prevăzut în PNRR.  Dacă reforma nu este adoptată până la termenul limită, România riscă să piardă aproximativ 231 de milioane de euro din finanțările legate de PNRR.

„Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”

Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM, a explicat după ședință motivele respingerii proiectului Guvernului privind pensiile speciale ale magistraților.

„Magistrații sunt cetățeni, ca oricare alții, nu au avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani, deși ar trebui să vă întrebați, ca cetățean, dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani. Iar cu afirmația pe care ați făcut-o, legată de tăierea pensiei cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem, de fapt, problema principală: această inechitate care se stabilește prin lege. Față de pensionarii anteriori, probabil vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu de 100% din net și următorii care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil, mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unor asemenea reglementări. Față de 130% din net, care reprezintă mii de pensii în plată în acest moment, este o înjumătățire”, a precizat vicepreședintele CSM.  

Acesta a precizat că magistrații vor depune ei înșiși un proiect de lege.

„La acest moment sunt discuții în jurul unui proiect de lege, în limitele competenței noastre constituționale. Ceea ce vreau să vă mai spun este că, în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii din țară, atât procurorii cât și judecătorii au recomandat această avizare negativă a proiectului de lege, atât încât și noi, fiind un organ ales și nu numit, suntem cumva datori colegilor noștri să le respectăm voința”, a mai spus Claudiu Sandu.

Politică

